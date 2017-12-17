مطابق هر برنامه دشمن سازمان تبلیغات برنامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به همکاری باقی نهادها به ویژه نهاد های فرهنگی با تبلیغات اسلامی استان، اظهار کرد: امروز در شرایط زمانی خاصی قرار گرفتیم و دنیا پر از فتنه و ظلم شده که بدتر از همه آن ها تهاجم، شبیه خون و ناتوی فرهنگی است.

وی با بیان اینکه ما اگر از همه منابع استفاده کنیم، با توجه به غنای مکتب و مردم می توانیم بسیار ساده دنیا را زیر سوال ببریم، افزود: در حال حاضر بیشتر در جهت پاسخ به شبهات قرار گرفته ایم که علامت کم کاری ما را می رساند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در دنیا و شرایط امروز که جوانان ما در معرض آسیب های بزرگ هستند، مسائل باید به صورت دقیق سنجیده شود، عنوان کرد: تبعا باید با یک روانشناسی و جامعه شناختی درست و هنری در انواع و اقسام شیوه ها نیرو به کار گیریم و متناسب با این رنج بزرگی که جامعه اسلامی را گرفته، هنرمندانه برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه باید سدی در مقابل تهاجم دشمن ایجاد کنیم، افزود: ما امروز باید تهاجم حق علیه باطل را می داشتیم که متاسفانه کم کاری شده است لذا باید با عمل جهادی حالت آفندی پیدا کنیم.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه جامعه ما جامعه ای است که از عقایدی بسیار ارزشمند برخوردار است، اظهار داشت: این جامعه فرصت های بسیار خوبی را در اختیار ما قرار داده است که باید از تک تک آن ها استفاده مفید داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دشمن توانسته از آن سوی آب ها در مجالس شادی و عزای ما نفوذ کند، افزود: متاسفانه ما نتوانستیم ظرف چهل سال برنامه های شاد دارای پیام و سبک زندگی را در مجالس شادی خود به کار بگیریم تا جوانان به دنبال کارهای غیر مشروع نروند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: سازمان تبلیغات باید تمام موضوعات را مورد رصد قرار دهد و مطابق با هر یک از برنامه های دشمن برنامه داشته باشد.