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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

فرمانده انتظامی فارس:

بیشترین جرائم راهنمایی و رانندگی کشور مربوط به فارس است

بیشترین جرائم راهنمایی و رانندگی کشور مربوط به فارس است

شیراز – فرمانده انتظامی فارس گفت: بیشترین جرائم راهنمایی و رانندگی کشور در ۹ ماهه نخست امسال مربوط به رانندگان استان فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی ظهر یکشنبه در همایش روز حمل و نقل افزود: در چند سال اخیر ۲۷۰ هزار نفر در فارس بر اثر تصادفات دچار معلولیت شدند و بیشترین جرائم راهنمایی و رانندگی کشور در ۹ ماهه نخست امسال مربوط به رانندگان استان فارس است.

وی ادامه داد: فارس کمربند ارتباطی شمال به جنوب کشور است و به طور حتم تردد از این استان بیش از استانهای دیگر کشور است اما داشتن رتبه نخست تصادفات زیبنده فارس نیست.

فرمنانده انتظامی فارس یادآور شد: کمتر از ۲ درصد از موتورسواران فارس از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند و این موضوع باعث شده تا ۴۰ درصد از کشته شدگان سوانح مربوط به این افراد باشد.

کد مطلب 4174467

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
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      یعنی از تهران بیشتر تردد میشه! نه آقا جان علت دیگری دارد که نیاز به رسیدگی دارد

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