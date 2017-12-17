بیشترین جرائم راهنمایی و رانندگی کشور مربوط به فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی ظهر یکشنبه در همایش روز حمل و نقل افزود: در چند سال اخیر ۲۷۰ هزار نفر در فارس بر اثر تصادفات دچار معلولیت شدند و بیشترین جرائم راهنمایی و رانندگی کشور در ۹ ماهه نخست امسال مربوط به رانندگان استان فارس است.

وی ادامه داد: فارس کمربند ارتباطی شمال به جنوب کشور است و به طور حتم تردد از این استان بیش از استانهای دیگر کشور است اما داشتن رتبه نخست تصادفات زیبنده فارس نیست.

فرمنانده انتظامی فارس یادآور شد: کمتر از ۲ درصد از موتورسواران فارس از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند و این موضوع باعث شده تا ۴۰ درصد از کشته شدگان سوانح مربوط به این افراد باشد.