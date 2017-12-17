جلب مشارکت مردمی برای ساخت مسکن در مناطق زلزله غرب کشور ضروری است

قنبر موسی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمپین خبرنگاران استان با عنوان « من و کرمانشاه ۱۱۰ سقف، اظهار داشت: در پی وقوع زلزله اخیر در غرب کشور و تخریب خانه های محرومین تحت پوشش کمیته امام خمینی(ره)، مقرر شد دو هزار و ۶۰۰ مورد از این واحدهای مسکونی توسط مردم و کمیته امداد ساخته شود که سهم استان مرکزی ۱۱۰ واحد تعیین شده است.

وی بیان داشت: در استان مرکزی گروه های مختلف برای مشارکت در این حوزه اعلام آمادگی کرده اند که در این راستا جامعه رسانه ای شهر اراک به نمایندگی از جامعه خبرنگاران استان مرکزی، با هدف حمایت از این طرح کمپینی با شعار «من و کرمانشاه ۱۱۰ سقف، سقفی برای تسکین» را با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی تشکیل داده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اطلاع رسانی و مشارکت جامعه فعالان خبری و به کارگیری ظرفیت های بسیار خبرنگاران که در جامعه انکار ناپذیر است سهم استان مرکزی در ساخت واحدهای مسکونی به موقع اجرایی و عملیاتی شود.

قنبرنژاد با اشاره به سرمای شدید و شرایط بسیار بد منطقه آسیب دیده غرب کشور بیان داشت: امیدواریم در این زمینه بتوانیم با حمایت مردم و خیران استان به بهترین شیوه و به موقع کار را به سرانجام برسانیم و یک بار دیگر نوع دوستی کم نظیر مردم استان مرکزی در تاریخ ثبت شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی تصریح کرد: مردم استان مرکزی از ابتدای وقوع زلزله در غرب کشور به طور چشمگیر و مثال زدنی در صحنه کمک حضور داشتند و به هر شکل ممکن یاری رسانی کردند که به نمایندگی از کمیته امداد از این مردم فداکار، ایثارگر و نوع دوست قدردانی می کنیم.