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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه انتخاب شد

هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه انتخاب شد

کرمانشاه- طی نشستی با حضور استاندار کرمانشاه و پس از رای گیری، هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد و همچنین رای گیری از اعضای شورای اسلامی استان کرمانشاه، عبدالعزیز کریمی با 6 رای به عنوان رئیس این شورا و کاظم امجدیان نیز با 6 رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شد.

براساس آرا مذکور، کیومرث خزلی با 6 رای به  عنوان منشی اول و بهروز جلیلیان نیز با 9 رای به عنوان سخنگوی شورای اسلامی استان انتخاب شدند.

سید پیمان موسوی و کیومرث خزلی نیز به ترتیب با 5 رای و 4 رای به عنوان نمایندگان شورای استان در شورای عالی استان‌ها و بهروز جلیلیان هم با 4 رای به عنوان نماینده شورای استان در هئیت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان معرفی شدند.

کد مطلب 4174470

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