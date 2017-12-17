هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد و همچنین رای گیری از اعضای شورای اسلامی استان کرمانشاه، عبدالعزیز کریمی با 6 رای به عنوان رئیس این شورا و کاظم امجدیان نیز با 6 رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شد.

براساس آرا مذکور، کیومرث خزلی با 6 رای به عنوان منشی اول و بهروز جلیلیان نیز با 9 رای به عنوان سخنگوی شورای اسلامی استان انتخاب شدند.

سید پیمان موسوی و کیومرث خزلی نیز به ترتیب با 5 رای و 4 رای به عنوان نمایندگان شورای استان در شورای عالی استان‌ها و بهروز جلیلیان هم با 4 رای به عنوان نماینده شورای استان در هئیت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان معرفی شدند.