انتقال آب بیشتر از خوزستان باعث نارضایتی در بین مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر پیش از ظهر امروز در نشست خبری در شورای شهر اهواز با موضوع انتقال آب خوزستان به سایر استانها اظهار کرد: مشکلات ایجاد شده در حوزه محیط زیست تماما به خاطر عدم رعایت مصالح ملی، بخشی نگری به استان ها، عدم صداقت، تبعیض و عدم رعایت عدالت است.

وی افزود: یکی از مسئولان اعلام کرده که در استان خودش می خواهد جشن پایان بیکاری را برگزار کند در حالی که برخی استان ها مثل خوزستان غرق در بیکاری آن هم با نرخ بالای ۲۵ درصد هستند. نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد ولی در برخی شهرستان های خوزستان بالای ۴۰ درصد است اما برگزاری جشن بیکاری در یک استان باعث ناراحتی مردم دیگر استان ها می شود.

آیت الله حیدری ادامه داد: در زمینه اختصاص اعتبارات صندوق کارآفرینی امید، حتی اعتبار آن استانی که بر اساس اعلام خودشان نرخ بیکاریش نزدیک به صفر است، دو برابر اعتبار خوزستان با این همه بیکاری تعیین شده است.

عدم پرداخت خسارت سیل

امام جمعه موقت اهواز بیان کرد: سال گذشته سیل در خوزستان به وقوع پیوسته و با گذشته یک سال و ۹ ماه از این حادثه مطالبات و خسارت های وارده به مردم این استان هنوز پرداخت نشده است. در حالی که ۱۰ روز پس از خوزستان در یکی از استان های شمالی سیل آمد و با گذشت ۱۰ روز هیئت دولت پرداخت تمام خسارت را مصوب کردند که قطعا این نگاه بخشی است.

آیت الله حیدری با اشاره به اینکه مصالح خوزستان قابل تفکیک با مصالح ملی نیست، گفت: تمام مصالح ملی با مصالح خوزستان گره خورده و این استان در زمینه های مختلفی مثل نفت و کشاورزی حرف اول را می زند.

وی با اشاره به اینکه بودجه کشور روی کاکل نفت می چرخد که ۸۵ درصد آن در خوزستان تولید می شود، بیان کرد: با این وضعیت اصلا نمی توان مصالح ملی را جدای از مصالح خوزستان دانست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به استعدادهای فراوان خوزستان در زمینه کشاورزی عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که قصد احیای دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان را دارند و طبق اعلام کارشناسان با اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ۵۰ درصد از تولیدات غذایی کشور را تأمین خواهد کرد پس خوزستان با این دو میلیون هکتار می توان تا سال های دور هم غذای تمام ایران را تأمین کند.

آیت الله حیدری در ادامه با بیان اینکه اگر تمام ایران را تحریم کنند خوزستان به تنهایی می تواند غذای کل ایران را تأمین کند، گفت: با این وضعیت نمی توان مصالح ملی را از خوزستان جدا دانست و برای همین هست که تمامی دشمنان چشم طمع به خوزستان دارند.

ایجاد نارضایتی بین مردم

وی با اشاره به اینکه جفا به خوزستان و ایجاد نارضایتی برای مردم این استان تحت هیچ شرایطی خوب نیست، هشدار داد: با چنین وضعیتی آن وقت چه کسانی می توانند در مقابل مهاجمان به این نظام ایستادگی کنند.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینکه آب های خوزستان را منتقل کردند و برنامه های خطرناکی را پیش رو دارند که خیلی خطرناک است؛ هشدار داد: به عنوان دیده بان ملت ایران اخطار و هشدار می دهیم که این سیاستگذاری ها و برخوردها خطرناک و بازی کردن با منافع ملی کشور ایران است.

آیت الله حیدری با تاکید بر اینکه در حالی که رئیس جمهور و معاون اول وی اعلام کرد که انتقال آب فقط برای شرب خواهد بود، گفت: به میزان یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون مترمکعب آب از خوزستان منتقل می شود؛ از دز به قم ۱۸۰ میلیون مترمکعب، از تونل چشمه لنگان به سمت زاینده رود ۱۲۰ میلیون مترمکعب، از خدنگستان به زاینده رو ۸۴ میلیون مترمکعب، از تونل کوهرنگ یک ۳۲۱ میلیون مترمکعب، از تونل کوهرنگ دو به زاینده رود ۳۲۶ میلیون مترمکعب، از تونل کوهرنگ سه به زاینده رود ۲۵۰ میلیون مترمکعب و مجموعا یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون مترمکعب می شود.

وی خبر داد: همچنین انتقال ۸۴۵ میلیون مترمکعب نیز در حال اجراست (تونل بهشت آباد، سید کمال سید صالح به اراک) که در آینده نزدیک برداشت می شود. در عین حال نیز ونک سولگان حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب درحال اجرا است که برای انتقال به رفسنجان پیش بینی شده است. در صورت اجرای تمامی این طرح های انتقال آب به میزان دو میلیارد و ۸۰۹ میلیون مترمکعب انتقال آب خواهد بود که کجا به این میزان باید آب را برای شرب منتقل کرد؟ چرا صنعت را به جای مازندران یا خلیج فارس باید در فلات مرکزی احداث کرد؟ این آب برای شلتوک کاری می رود در حالی که کشت این محصول در خوزستان ممنوع اعلام شده و این یک بام و دو هوا ناراحت می شوند.

آیت الله حیدری گفت: سرانه استاندارد فضای سبز در کشور ۱۵ متر برای هر نفر است ولی در خوزستان ۱۲ نفر و در استانی که آب کارون به آن منتقل می شود ۲۷ متر است. عدم تطابق گفتار با عملکرد ناقض وحدت است و این نگاه بخشی با وحدت ملی سازگار نیست؛ متأسفانه در همین وزارت نیروی دولت دوازدهم برنامه هایی در حال تصویب است که اگر پیاده شود واویلا خواهد بود. حوزه کارون و دز باید ۱۸ میلیارد مترمکعب آب به خوزستان وارد کند ولی از این میزان تنها هشت میلیارد مترمکعب به خوزستان اختصاص دادند و قصد خروج ۵۵ درصد از آن را دارند. در کرخه باید سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد داشته باشیم و همچنین از جمله برای هورالعظیم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب نیاز داریم که فقط در این دو شاخص قصد اختصاص دو میلیارد را دارند. سدهای بسیاری در استان های بالادست به بهرداری رسیده، برخی در حال اجرا و برخی در حال مطالعه هستند که یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون مترمکعب از آب کرخه را خواهد برد.

تا آخرین نفس می ایستیم

وی افزود: در حوزه هندیجان به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب نیاز داریم که فقط ۵۶۵ مترمکعب اختصاص دادند. با این میزان انتقال آب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ۱۰۰ درصد تعطیل و آرزوی دیرینه احیای دو میلیون هکتار اراضی بر باد فنا می رود. همچنین کشاورزی خوزستان کاملا تعطیل، مردم مهاجرت و ریزگردها ۱۰۰ برابر خواهد شد. برای دفاع از حیثیت ایران و مردم مظلوم خوزستان تا آخرین نفر می ایستیم و جلوی این اجحاف را می گیریم.

آیت الله حیدری در واکنش به این سئوال که مسئولان ملی و استانی فقط اعلام می کنند انتقال آب در حد شرب است و حقیقت را نمی پذیرند، گفت: نامه ای که به امضای هر ۶ نفر عضو مجلس خبرگان رسیده را به محضر مقام معظم رهبری نوشته و ارسال کردیم. با کمیسیون امنیت ملی مجلس صحبت کرده و آنها را نسبت به این مسائل آگاه کردیم و این روشنگری ها خیلی تأثیرگذار و بینش آنها به واقعیت نزدیک شد. با رئیس قوه قضائیه نیز در مورد تخلفات انجام شده صحبت کرده و درخواست ورود آنها را داشتیم که مقرر شده تا شکایت خود را ارائه دهیم. از همه حقوقدانان قضائی درخواست همکاری داریم تا با مستندات شکایت خود را به دادگستری تحویل بدهیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه موضوع انتقال آب خوزستان فراگیر و به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است، یادآور شد: رئیس سازمان محیط زیست جانبدارانه و بدون کارشناسی یا نظر علمی اظهارنظر کرده آن هم به صورت محرمانه که تشت وی از آب افتاد. قطعا اعتراض نمایندگان مردم خوزستان در مجلس به حق بوده و از این حرکت دفاع می کنیم.

آیت الله حیدری گفت: نقد داشتن به خودمان از جهت کم کاری و یا ضعف فرهنگ کار و مدیریت صحیح است اما قبول نقد نسبت به خود باعث نمی شود که اظهارات معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست را توجیح کنیم.یکی از وظایف محیط زیست حفظ و صیانت از محیط زیست است و وقتی رئیس این سازمان نسبت به وجود آب فراوان و مازاد در خوزستان خبر می دهد، قطعا خلاف وظایف تعریف شده است.