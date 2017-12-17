۵۰ درصد برنامه های سازمان زندان ها فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محبی در نشست خبری جشنواره تئاتر زندان های سراسر کشور با اشاره به میزبانی زندان های تهران برای این جشنواره گفت: این جشنواره ۱۲ تا ۱۴ دی برگزار می شود.

وی به فعالیت بخشهای مددکاری در زندان ها اشاره و تصریح کرد: علاوه بر فعالیت های روانی، فعالیت های جسمی زندانیان هم مد نظر قرار گرفته است و به هیچ وجه زندانی در زندان رها نیست.

محبی به کار فرهنگی در زندان ها اشاره و تصریح کرد: در هر زندان یک ساعت آمفی تئاتر وجود دارد و کارهای فرهنگی در آن انجام می شود.

مدیرکل زندان های استان تهران افزود: ۳۳کتابخانه در زندان های تهران برای استفاده زندانیان تعبیه شده است.

در ادامه حجت الاسلام سیدعلی اکبر میرصانعی افزود: وظیفه ما این است که کارهای فرهنگی و اصلاح و تربیتی را برای زندانیان انجام دهیم که شرایط بازگشت شرافتمندانه آنها را به جامعه فراهم کنیم.

وی گفت: زندانیان ما در مسابقات قرآن شرکت می کنند و سه دانشگاه بعثت یک، دو و سه در زندان های تهران اعم از اوین، رجایی شهر و قزلحصار داریم که زیر نظر دانشگاه علمی کاربردی اداره می شود.

صانعی تصریح کرد: ۴۰۰ مددجو در دانشگاه و در ۲۰ رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند ۶ مدرسه داریم که بیش از ۱۹۰۰ دانش آموز دارد و ۲۵۰ مددجو در طول سال باسواد می شوند.

مسئول فرهنگی سازمان زندان ها افزود: بیش از ۵۰ درصد از کارهای ما در سازمان زندان ها فرهنگی است اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه اولویت اصلی ماست و برگزاری جشنواره های هنری به تحقق این اولویت کمک می کند.