  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

طی یک هفته گذشته؛

وقوع ۲۷ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/۳۶ نفر مجروح شدند

وقوع ۲۷ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/۳۶ نفر مجروح شدند

بیرجند- جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع ۲۰ فقره تصادف طی هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: این حوادث ۲۷ مجروح و یک کشته داشته است.

سرهنگ حسین نیک مرد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفته گذشته ۲۰ فقره تصادف در راه های اصلی و جاده های خراسان جنوبی رخ داده است.

وی با بیان اینکه این تصادفات شامل شش فقره فوتی، ۱۷ فقره جرحی و چهار فقره خسارتی بوده است، افزود: در این تصادفات ۹ نفر کشته و ۳۶ نفر نیز مجروح شده اند.

سرهنگ نیک مرد اظهار کرد: ۲۵ درصد از این تصادفات در جاده های اصلی و ۴۴ درصد نیز در جاده های روستایی رخ داده است.

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: علت بروز ۳۶ درصد از این تصادفات عدم توجه به جلو و ۲۲ درصد نیز تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی با بیان اینکه همچنین علت ۱۷ درصد از تصادفات انحراف به چب بوده است، افزود: در این تصادفات ۱۳ درصد کامیون ها و ۵۷ درصد نیز خودروهای سواری مقصر بوده اند.

بنا به گفته جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ۷۵ درصد از این تصادفات در بازه زمانی ۸ تا ۲۰ شب رخ داده است.

کد مطلب 4174475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها