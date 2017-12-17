وقوع ۲۷ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/۳۶ نفر مجروح شدند

سرهنگ حسین نیک مرد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفته گذشته ۲۰ فقره تصادف در راه های اصلی و جاده های خراسان جنوبی رخ داده است.

وی با بیان اینکه این تصادفات شامل شش فقره فوتی، ۱۷ فقره جرحی و چهار فقره خسارتی بوده است، افزود: در این تصادفات ۹ نفر کشته و ۳۶ نفر نیز مجروح شده اند.

سرهنگ نیک مرد اظهار کرد: ۲۵ درصد از این تصادفات در جاده های اصلی و ۴۴ درصد نیز در جاده های روستایی رخ داده است.

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: علت بروز ۳۶ درصد از این تصادفات عدم توجه به جلو و ۲۲ درصد نیز تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی با بیان اینکه همچنین علت ۱۷ درصد از تصادفات انحراف به چب بوده است، افزود: در این تصادفات ۱۳ درصد کامیون ها و ۵۷ درصد نیز خودروهای سواری مقصر بوده اند.

بنا به گفته جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ۷۵ درصد از این تصادفات در بازه زمانی ۸ تا ۲۰ شب رخ داده است.