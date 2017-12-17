امیدواریم کشتی خراسان رضوی به روزهای اوج خود بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش صبوریان ظهر یکشنبه در مجمع انتخابی هیات کشتی خراسان رضوی اظهار کرد: دلیل اصلی عدم موفقیت کشتی استان افت فراز و نشیب های مدیریتی بوده است و متاسفانه نتوانستیم با اینکه شرایط خوبی برای هیات کشتی مهیا می شد در مقاطع مختلف از ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

وی افزود: در رده های پایه کشتی خراسان رضوی اتفاق های خوبی افتاده اما متاسفانه در بزرگسالان شرایط اصلا خوب نیست و امیدواریم بتوانیم در آینده نماینده در تیم ملی داشته باشیم.

صبوریان خاطرنشان کرد: همه می دانیم که اگر به کشتی استان توجه شود و برای آن برنامه داشته باشیم قطعا با پتانسیل و ظرفیتی که در کشتی استان وجود دارد می توانیم به روزهای خوب گذشته بازگردیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: روزهای سختی گریبانگیر کشتی استان بود اما هنوز چرخ کشتی استان به لطف دوستداران این رشته می چرخد و قطعا می شود برای رشد آن تلاش کرد.

صبوریان تاکید کرد: با حضور رئیس جدید قطعا می توان برای پیشرفت تلاش کرد.

بازگشت پهلوانانه کشتی خراسان رضوی به عرصه ملی و جهانی

رئیس هیات کشتی خراسان رضوی نیز گفت: همدلی و همکاری برای رسیدن به هدف مشترک کلید پیشرفت کشتی استان است باید در مسیر پیشرفت باهم متحد و همدل باشیم.

مسعود ریاضی مظلومی بیان کرد: خراسان از کشتی کشور بازمانده در حالی که کشتی برای مردم استان ما روزی محبوب و پرطرفدار بود و امروز به دلیل فراز و نشیب های فراوان در این رشته دیگر رونقی ندارد.

وی افزود: بازگشت پهلوانانه کشتی خراسان رضوی به عرصه ملی و جهانی هدف من برای کشتی استان است و اگر بتوانیم با برگزاری مسابقات و اردوهای تمرینی مختلف به این مرتبه برسیم این کار را انجام خواهیم داد.

ریاضی عنوان کرد: باید کشتی به خانواده ها و جوانان بازگردد و در این صورت است که رونق و اعتماد به این رشته ورزشی در استان ایجاد می شود.

رئیس هیات کشتی خراسان رضوی عنوان کرد: حاشیه ها باید از کشتی استان جدا شود و کمی به متن بپردازیم. حاشیه های کشتی گیران را از پیشرفت بازمی دارد.