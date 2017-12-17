به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر حصاری قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش در مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران برگزار شد، اظهار کرد: حوزههای علمیه خواهران یک دوره ۵ ساله آموزش و تربیت پژوهشگر را گذرانده است و از امسال نیز مرحله دوم برای فعالسازی خواهران طلبه در امر پژوهش و تحقیق و تولید علوم دینی آغاز میشود.
وی افزود: معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران در سال ۹۰ شعار راهبردی «هر طلبه یک پژوهشگر» را سرلوحه برنامههای عملیاتی خود قرار داد و برای تحقق این شعار مسیری را ترسیم نمود که برای پیمودن آن ۵ گام اساسی تعریف شد و طی یک برنامهریزی منسجم و نظاممند، شروع هرگام در هرسال با هفته پژوهش اعلام شد.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان کرد: در این ۵ سال توانستهایم انواع فعالیتهای پژوهشی را در حوزههای علمیه خواهران نهادینه کنیم بهگونهای که پژوهش در حوزههای علمیه خواهران مسیر اصلی خود را پیدا کرده و بدون بخشنامه و دستورالعمل، فعالیتهای پژوهشی در صف و ستاد به خوبی انجام میشود.
وی ادامه داد: معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران امسال شعار راهبردی «پژوهشگری و جنبش علمی» را جهت تحقق اهداف بلند پژوهشی در نظر گرفته است که در ذیل آن چهار گام تعریف شده است تا با برنامهریزیهای عملیاتی بتوانیم در سال ۱۴۰۰ شاهد نتایج مورد انتظار آن باشیم.
تأسیس مراکز پژوهشی در ۱۵ نقطه کشور
حجتالاسلام حصاری با اشاره به شعارهایی که تا سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: شعار هفته پژوهش سال ۹۶ با عنوان «توسعه پژوهش، با تأکید بر تأسیس مراکز پژوهشی» اعلام شده است و شعارها و گامهای بعدی در هفتههای پژوهش سالهای آینده اعلام میگردد.
وی گفت: با توجه به اینکه حوزههای علمیه خواهران پیشینه و قدمت زیادی ندارد، به همین دلیل مراکز پژوهشی ویژه حوزههای علمیه خواهران در کشور وجود ندارد؛ ولی با توجه به فعالیتهای پژوهشی ارزشمندی که در حوزههای علمیه خواهران انجام میشود، در سال جاری حرکتی را برای تأسیس مراکز پژوهشی آغاز کردهایم که در حال حاضر در بیش از ۱۵ نقطه از کشور فعالیتهایی برای تأسیس مراکز پژوهشی آغاز شده و برخی از این مراکز به زودی به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با بیان اینکه برخی از مراکز پژوهشی حوزههای علمیه خواهران در سال جاری افتتاح میشود، اظهار کرد: شهرهای یزد، تبریز، البرز، گرگان، اهواز، زاهدان، قزوین، تهران و قم از شهرهایی هستند که مراکز پژوهشی در سال جاری در آنها افتتاح خواهد.
معاون پژوهشی حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه در هفته پژوهش برای هر روز نامگذاری ویژهای انجام شده است ادامه داد: شنبه ۲۵ آذر مراکز پژوهشی و سازماندهی پژوهشگران، یکشنبه ۲۶ آذر پژوهش حرفهای و استانداردسازی پژوهشی، دوشنبه ۲۷ آذر تعامل و ارتباط با مراکز پژوهشی حوزوی و دانشگاهی، سهشنبه ۲۸ آذر نیازسنجی، مسئله شناسی و پاسخگویی علمی به نیازهای جامعه، چهارشنبه ۲۹ آذر پژوهشگری؛ رسالت عالمان دینی و پنجشنبه ۳۰ آذر شکوفایی و خلاقیت خواهران پژوهشگر نامگذاری شده است
فعالیت ۴۵۰ مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور
وی افزود: حوزههای علمیه یک مجموعهای از نهادهای علمی و فرهنگی و آموزشی است و در حال حاضر بیش از ۴۵۰ مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور فعال هستند؛ حوزههای علمیه باید برخوردار از تمام کارکردهای خود باشد و آموزش و پژوهش همراه با هم میتوانند مؤثر باشند.
حجتالاسلام حصاری با بیان اینکه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی از سال ۱۳۹۰ در حوزههای علمیه خواهران شروع شده است، ادامه داد: در حال حاضر کرسیهای آزاداندیشی در حوزههای علمیه خواهران نهادینه شده است و تا کنون ۹۲۰ کرسی آزاداندیشی در حوزههای علمیه خواهران برگزار شده است و این تعداد برابر با استانداردهای کرسیهای آزاداندیشی است و همچنین تمام موارد مورد نیاز در این کرسیها رعایت شده است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: جشنواره علامه حلی مشترک میان حوزه علمیه خواهران و برادران است که حوزههای علمیه خواهران در این جشنواره رشد ۱۷۷ درصدی داشته است و همچنین آثار فراوانی در سالهای اخیر توسط طلاب خواهر عرضه شده است که آماده چاپ و انتشار است.
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