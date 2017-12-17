ابلاغ حکم تخریب ۳ طبقه اضافی هتل «آرینا»

عزت الله خان محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرونده هتل «آرینا» از ابلاغ رای نهایی تخریب طبقات اضافی برای این هتل خبر داد و اظهار داشت: رای مذکور به بخشداری «رودبار قصران» برای اجرا ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: نوع سازه ای که در هتل «آرینا» به کار رفته است، نیاز به تمهیداتی برای اجرای حکم را الزامی می کند، که در این خصوص جلساتی در دفتر فنی معاونت عمرانی استانداری تهران تشکیل خواهد شد.

فرماندار شمیرانات گفت: بر اساس این حکم باید ۳ طبقه اضافی هتل «آرینا» طبق کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران تخریب شده و نیز مالک مشمول پرداخت جریمه است.

خان محمدی افزود: پروند هتل آرینا در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران، مشمول جریمه نقدی و تخریب ۳ طبقه اضافه شده بود که با شکایت مالک، پرونده برای بررسی دقیق و صدور حکم نهایی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.