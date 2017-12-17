حضور روسیه در خاورمیانه جایگاه بین المللی این کشور را ارتقا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان گلستان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با اصلامبک اسلاخانف مشاور رییس جمهور روسیه، افزود: پوتین شخصیت بسیار خوبی است و من به ایشان علاقه مند هستم، دوباربه ایران سفر داشتند بار نخست بلافاصله نزد رهبرمعظم انقلاب رفتند.

امام جمعه گرگان افزود: سلام من را به آقای پوتین برسانید و بگوید به نظر من در دنیا جایگاه روسیه را بازسازی کرده اند.

وی ادامه داد: حضور روسیه در خاورمیانه و سوریه و در سطح جهانی جایگاه روسیه را ارتقا داد چراکه آمریکایی ها تصور می کردند روسیه از صحنه خارج شده است و رقیبی ندارند اما این حضور خیلی موثر بود.

اصلامبک اسلاخانف، رئیس جمهور اسبق چچن و رئیس رسمی انجمن اجرای قانون و خدمات ویژه روسیه هم در این دیدار، گفت: شب گذشته دیدم مسلمانان چگونه با خنده و خوشحالی با یکدیگر صحبت می کردند و این نمایانگر مصداق واقعی مسلمانی است و من این موضوع را در روسیه در قالب مقاله ارائه می کنم.

مشاور رییس جمهور روسیه اضافه کرد: ترامپ دشمن مسلمانان است و سالانه صدها میلیارد تومان هزینه مقابله با مسلمانان را می پردازد اما نتیجه ای برایش ندارد.

وی در خاتمه یادآور شد: وضعیت بدی برای مسلمانان در دنیا به وحود آمده اما آن ها همیشه با یکدیگر هستند. متاسفانه بدی ماجرا این است که بسیاری ازکشورهای مسلمان با یکدیگر همراه نیستند همانطور که در قرآن آمده مسلمانان باید از یکدیگر حمایت کنند نه اینکه مثل قطر و عربستان یا عربستان و یمن شوند.