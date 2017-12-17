برنامه دولت برای جلوگیری از افتادن بازنشستگان در تله فقر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی افزود: در حال حاضر نزدیک به پنج میلیون از دهک‌های بالای جامعه از پرداخت یارانه حذف شده‌اند. در حال حاضر دولت معتقد است که یارانه‌ افراد نیازمند نباید قطع شود بلکه این افراد مورد حمایت قرارخواهند گرفت.

وی تاکید کرد: دولت امسال در لایحه بودجه ۹۷ با پیشنهاد انحلال سازمان هدفمندی یارانه‌ها قصد دارد تا این وظیفه را برعهده «صندوق رفاه و امید» منتقل کند به این ترتیب وظیفه استفاده هدفمندی از یارانه‌ها بر عهده معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد.

به گفته ربیعی، منابع مورد استفاده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل هدفمندی و بودجه عمومی تامین خواهد شد.

وی گفت: برنامه دولت در سال جاری این است که به سمت محدود کردن فقر مطلق حرکت کند و این امر با برنامه‌های توانمندسازی و اشتغال روستایی همراه خواهد بود.

وی افزود: رابطه خطی بین فقر و حاشیه‌نشینی نادرست است، این رابطه تک‌علتی نیست و باید بین آسیب‌ها و مسائل اجتماعی تفکیک قائل شویم.

وزیر رفاه گفت: پول به طور مطلق اشتغال ایجاد نمی‌کند البته تسهیلات، مسئله اصلی تولید است و این گونه هم نیست که بخواهیم مساله پول را نفی کنیم.

ربیعی افزود: سیاست‌های اشتغالی مثل «یارانه مزد» ، «حق بیمه کارفرمایی» و «طرح‌های کارورزی» می‌توانند در تولید مشاغل بیشتر موثر باشند.

وی با اشاره به اینکه، با ۱۲۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل تماس تلفنی گرفته شد تا به تحصیل بازگردند گفت: بانک اطلاعاتی خوبی در این رابطه ایجاد شده است.

به گفته وی ، در کودکان سوءتغذیه۴۰ درصد، لاغری۵۰ درصد و کوتاهی قد۷۵ درصد کاهش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مبحث هزار روز اول زندگی افزود: در کودکان سوء تغذیه ۴۰ درصد، لاغری۵۰ درصد و کوتاهی قد ۷۵ درصد کاهش یافته است.

ربیعی با اشاره به اینکه، جلوگیری از نسلی شدن فقر یکی از اقدامات خوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است گفت: بیش از ۱۰ میلیون نفر طی سه مرحله سبد کالا دریافت خواهند کرد و یک مرحله دیگر مربوط به هزار روز اول زندگی می شود.

وی رابطه خطی بین فقر و حاشیه‌نشینی را نادرست دانست وگفت: این رابطه تک‌علتی نیست و باید بین آسیب‌ها و مسائل اجتماعی تفکیک قائل شویم. بسیاری از مسائل اجتماعی آسیب نیستند. برای مثال نمی‌توان حاشیه‌نشینی را یک آسیب اجتماعی دانست اما مسائل اجتماعی بستر مناسبی برای ظهور آسیب‌ها هستند. برای مثال در تهران بیشترین نرخ طلاق مربوط به مناطق یک و دو هستند. همچنین گاهی اعتیاد در برخی از طبقات اجتماعی به دلیل سطح درآمد بالا هیچ‌گاه نمود ظاهری در خیابان پیدا نمی‌کند.