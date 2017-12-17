به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع مونع تولید استان همدان با بیان اینکه ۱۰۰ طرح در نوبت بررسی بانک کشاورزی است، اظهار داشت: نماینده جهاد کشاورزی باید پیگیر عقد قرارداد طرح های این بخش در بانک باشد.

وی با تأکید بر نصب کنتور هوشمند در چاه ها، عنوان کرد: امور آب باید بر نصب کنتور هوشمند نظارت جدی داشته باشد اما واحدی که سالهاست فعالیت می کند و پروانه بهره برداری دارد در موردی جز این، نیازی به استعلام و مجوزهای جدید ندارد.

نیکبخت بابیان اینکه من استاندارم و هزاران کار دارم و طرح های ستاد تسهیل یکی از کارهای من است اما این طرح ها به اندازه ای برای من مهم است که نمی توانم در جلسه ستاد تسهیل شرکت نکنم، گفت: رئیس جهاد کشاورزی باید خود پیگیر حل مشکل طرح ها باشد.

وی بابیان اینکه اگر رئیس سازمان جهادکشاورزی پیگیری کند چیزی از شأن او کم نمی شود و نمی گویند مدیرکل وارد طرح جزئی شده است، به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان دستور داد که میزان بدهی مالیاتی یکی از طرح های دامدای استان را برای پاسخ به استعلام بانک و اخذ تسهیلات بررسی کند.

وی همچنین عنوان کرد: رئیس جهاد کشاورزی استان همدان باید مشکلات طرح ها را برطرف کند که اگر مشکلات حل می‌شد باید پرداختی این بانک از ۲۵۰ میلیارد تومان عبور می کرد.

محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه تصور ما این بود که باید به متقاضیان بخش کشاورزی بگوییم که از خودشان دفاع کنند، یادآور شد: متقاضیانی که در ستاد تسهیل حضور پیدا می کنند از موارد آگاهند و اگر وضعیت این افراد که استعداد دارند، این است دیگر متقاضیان باید چه کار کنند.

وی با اشاره به اینکه فکر می کنم مدیر بانک کشاورزی نمی رسد طرح ها را پیگیری کند، اظهار داشت: طرح هایی که با پیچ و تاب و مشکلات مواجه می شود باید توسط مدیر بانک مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار همدان تأکید کرد: این رویه را نمی پسندم که کارها معطل بماند چراکه ایرادات طرح های متقاضی تسهیلات هم به سازمان جهاد کشاورزی و هم به بانک بر می گردد.

وی در ادامه یادآور شد: از عملکرد معاون سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی راضی نیستم چراکه ۵۲۷ طرح را به بانک معرفی کرده و ۱۵۸ مورد به ثمر رسیده است.