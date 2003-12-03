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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۰

اروپا ، تحريم اجلاس ناپل از سوي دبير كل اتحاديه عرب را كم اهميت خواند

در پي عدم مشاركت عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپايي و كشورهاي حوزه درياي مديترانه در ناپل ، اتحاديه اروپا اين اقدام را كم اهميت توصيف كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه الجزيره ، دبير كل اتحاديه عرب در اعتراض به جانبداري دولت ايتاليا و نخست وزير آن سيليوبرلوسكني  از اسراييل، از شركت در اين اجلاس امتناع كرد. وزير امور خارجه سوريه نيز اين نشست را تحريم كرده است.
اتحاديه اروپا از طريق اين نشست به دنبال استفاده از بازار گسترده كشورهاي عربي  و همچنين جلوگيري از مهاجرت  و مبارزه با تروريسم  است .
بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اين اجلاس ، اجلاسي غير متعادل و ناهمگون از نظر اقتصادي و سياسي است زيرا طرف اروپايي ، يك مجموعه بزرگ اقتصادي است و قابل مقايسه با طرف عربي نيست .
ششمين اجلاس همكاري مشترك اروپايي مديترانه اي عصر ديروز با حضور وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا و كشورهاي حوزه درياي مديترانه در بندرناپل  ايتاليا آغاز و عصر امروز پايان يافت .

 

کد مطلب 41745

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