۷ دفتر خدمات قضائی در استان کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خالقی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مدیران دفاتر خدمات قضائی سراسر استان کرمان اظهار داشت: راه اندازی دفاتر قضایی حجم کار را از روی دوش سیستم قضایی برداشته و زمان فرآیند دادرسی را کاهش می دهد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی این دفاتر دسترسی مردم به عدالت قضایی را تسهیل می دهد، افزود: همچینین با راه اندازی دفاتر قضایی از رفت و آمد های غیر ضروری مراجع کننده ها به مجتمع های قضایی جلوگیری می شود.

خالقی بیان داشت: این دفاتر توسط کارشناسان حقوقی تشکیل شده و با جدیدترین تکنولوژی های روز از حیث تجهیزات فنی برخوردار هستند.

وی به ضرورت رعایت اصل امانت داری و رازداری کارکنان و مسئولان دفاتر خدمات قضایی پرداخت و تصریح کرد:در این دفاتر خدماتی از قبیل انجام کلیه خدمات اظهارنامه حقوقی، ثبت دادخواست حقوقی، ثبت تجدیدنظر خواهی و واخواهی از آراء دادگاه بدوی و انجام کلیه خدمات مربوط به ابلاغ الکترونیک ارائه می شود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان گفت: به مرور زمان خدمات قضائی که در این دفاتر ارائه می شود افزایش پیدا می کند و قوه قضاییه نسبت به دفاتر خدمات قضایی رویکردی حمایتی دارد.

خالقی به افتتاح ۱۰ دفتر خدمات قضایی در استان کرمان پرداخت و افزود: هفت دفتر خدمات الکرونیک قضایی طی یک ماه گذشته افتتاح شد و سه دفتر خدمات قضایی شهرستان های بافت، راور و گلباف طی چند روز آینده افتتاح و راه اندازی خواهند شد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان گفت: در حال حاضر دفاتر خدمات قضائی در شهرستان های کرمان، جیرفت، عنبرآباد، قلعه گنج، کهنوج، نرماشیر، ریگان آغاز به کار کرده اند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در استان کرمان در خصوص ابلاغ الکترونیک صورت گرفته است، تصریح کرد: هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و دفاتر قضایی باید در زمینه آگاهی بخشیدن به مردم نسبت به استفاده و ثبت نام سامانه ثنا اقدام کنند.

خالقی بیان داشت: برخی از شهرستان ها با عدم راه اندازی این دفاتر روبه رو شدند به دلیل اینکه دواطلبین تاسیس این دفاتر در مرحله اول فراخوان ثبت نام واجد شرایط لازم پذیرش نبوده اند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با اعلام فراخوان ثبت نام مجدد از سوی معاونت فناوری قوه قضائیه مشکل سایر شهرستان های استان کرمان برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه به صورت مستمر دفاتر خدمات قضائی مورد نظارت وارزیابی قرار خواهنند گرفت، افزود: امیدواریم شاهد ارتقای هرچه بیشتر در زمینه ارائه خدمات قضائی به شهروندان باشیم.

خالقی گفت: تلفن گویای ۰۳۴۳۲۲۶۹۶۸۰ به عنوان پل ارتباطی مردم وفناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان آماده دریافت هرگونه شکایات(انتقاد وپیشنهاد) در خصوص عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می باشد.