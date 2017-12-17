شارژ خودروی برقی در ۱۰ دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، شرکت خودروسازی Continental AG اعلام کرده نسخه ای از فناوری های جدید خود را در نمایشگاه CES۲۰۱۸ در ماه آتی رونمایی کند. یکی از این فناوری ها سیستم شارژ القایی است.

سیستم های شارژ القایی که بی ام دبلیو، مرسدس و خودروسازان بزرگ دیگر ساخته اند، برای خودروهای الکتریکی اهمیت زیادی دارد. افراد به جای اتصال خودرو به پریز برق می توانند خودرویشان را بالای یک صفحه قرار دهند و سیم پیچ هایی در صفحه برق را با القای مغناطیسی به سیم پیچ دیگری در خودرو منتقل می کنند.

به گفته کانتیننتال، سیستم شارژ القایی ۱۱ کیلوواتی این شرکت به ازای هر دقیقه شارژ قابلیت طی یک کیلومتر را دارد.

علاوه برآن کانتیننتال «سیستم AllCharge »نیز در نمایشگاه CES رونمایی می شود. این سیستم با یک تبدیل کننده همخوان می شود. این تبدیل کننده الکتریسیته را از ایستگاه شارژ به طور مستقیم به خودرو منتقل می کند. سیستم AllCharge پس از ۱۰ دقیقه شارژ می تواند ۳۰۰ کیلومتر طی کند.

این فناوری خودروی برقی را به یک مخزن انرژی تبدیل می کند زیرا تبدیل کننده داخل خودرو است و می تواند جریان برق خودرو را برای استفاده در دستگاه های دیگر به کار گیرد.

تولید سیستم های AllCharge از ۲۰۲۲ آغاز می شود.