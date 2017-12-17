نمایشگاه پوشش اسلامی – ایرانی در شمال تهران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سودابه هاشم نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که نمایشگاه پوشش اسلامی – ایرانی با هدف توسعه و گسترش الگوهای مناسب برای سبک های رایج زندگی، احیاء و تقویت میراث ، سنت ها و آداب فرهنگی برپا شد، اظهار داشت: در این نمایشگاه سعی شده در زمینه سبک زندگی ایرانی – اسلامی،الگوسازی و ترویج حجاب و عفاف در بین بانوان به خصوص دختران جوان فرهنگ سازی شود.

وی افزود: دومین نمایشگاه مد و پوشش اسلامی ایرانی از ۲۶ آذر ماه لغایت ۲۹ آذر ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۶ در مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو منطقه یک تهران برپا شده است.

هاشم نژاد تصریح کرد: اولویت برگزاری این نمایشگاه شامل عرضه و فروش لباس های اجتماعی ویژه کودکان ، نوجوانان، بزرگسالان و ملحقات حجاب از جمله کیف و کفش است.

مدیر اداره بانوان شهرداری منطقه یک تهران خاطر نشان ساخت: اجرای برنامه های جانبی در نمایشگاه از جمله نحوه بستن شال و روسری، دوخت چادر ، انواع هنرهای رودوزی روی مانتو ، چادر و .... بر جذابیت نمایشگاه افزوده است.

گفتنی است این نمایشگاه در مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو منطقه یک در خیابان شریعتی ، خیابان رضایی، جنب رودخانه مقصودبیک ، برپا شده است