مانور امداد و نجات جاده ای زمان صفر در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علیرضا صفا ایسینی عنوان کرد: علی رغم برنامه ریزی های موثر در زمینه نیروی انسانی، توسعه پایگاه ها و تجهیزات پیشرفته امداد رسانی در سالهای اخیر، متاسفانه آمار تصادفات رانندگی نشان می دهد حدود ۶۰ درصد از کشته های ناشی از حوادث رانندگی در راه های برون شهری در محل حادثه رخ می دهد و از سوی دیگر نسبت تعداد پایگاه ها به طول راه ها، وضعیت و کیفیت زیر ساختهای ارتباطی مخابراتی در شبکه راه های برون شهری هماهنگی بین دستگاه های امداد رسان در حین انجام عملیات را ضروری کرده است.

وی ادامه داد: به همین منظور جهت ارزیابی وضعیت کیفیت و سطح خدمات امداد رسانی در جاده ها و شناسایی مشکلات ، نقاط ضعف و قوت و همچنین موانع و محدودیت های عملیات امداد رسانی طی هماهنگی صورت گرفته با اداره کل راه و شهرسازی استان برگزاری مانور های امداد و نجات جاده ای در دستور کار قرار گرفته است و اولین مانور زمان صفر در کیلومتر ۴۰ محور ارتباطی بندرعباس به میناب بعد از جلابی برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: پلیس انتظامی، پلیس راهور، اورژانس ، جمعیت هلال احمر، و راهداری و حمل و نقل جاده ای دستگاه های مسئول و درگیر در اجرای این مانور هستند و هر ماه یک نوبت در یک نقطه از استان این گونه مانورها برگزار می شود.