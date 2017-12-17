کارگاه بازیگری تئاتر و سینما در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر یاراحمدی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر صبح یکشنبه در حاشیه این کارگاه گفت: آموزش به عنوان رکن اصلی در حوزه نمایش نقش مهمی در توسعه تئاتر هر منطقه‌ای ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه آموزشگاه‌های آزاد هنرهای نمایشی می‌توانند در حوزه توانمندسازی هنرمندان حوزه نمایش نقش مهمی را ایفا کنند افزود: در سال‌های اخیر و با افزایش تعداد آموزشگاه تئاتر این روند رشد خوبی داشته است.

یاراحمدی با تشکر از حضور سیروس همتی در بوشهر افزود: حضور مربیان و اساتید با تجربه در آموزشگاه‌های استان می‌تواند کمک بسیار خوبی به توسعه تئاتر استان کند.

مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر نیز گفت: کارگاه یک روزه بازیگری در تئاتر و سینما با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر و به همت آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی ایلیا با تدریس سیروس همتی بازیگر مطرح سینما، تلویزیون و تئاتر کشور در شهر گناوه برگزار شد.

محمد مظفری افزود: در این کارگاه یک روزه که تعداد ۲۵ نفر از علاقمندان تئاتر در آن حضور داشتند، فراگیران نکات مهمی را از نقش بدن، بیان، ریتم، تنفس در اجرای نقش در سینما و تئاتر فرا گرفتند.

وی گفت: فراگیران این دوره پیش از این طی یک دوره دو ماهه مرحله مقدماتی را زیر نظر سه تن از اساتید تئاتر استان بوشهر در آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی گذرانده بودند.

مظفری با بیان اینکه حضور هنرمند مطرح سینما سیروس همتی فرصت مناسبی برای جوانان و علاقمندان حوزه تئاتر استان برای آشنایی با جدید ترین متدهای بازیگری در تئاتر و سینما را فراهم آورد افزود: در این کارگاه آموزشی هنرمندان تئاتر شهرهای دیلم و گناوه حضورداشتند.

وی از انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر و سازمان بسیج هنرمندان استان به خاطر کمک به برگزاری این کارگاه آموزشی تقدیر و تشکر کرد.