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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

چرا «رونالدو» با «واسکز» شادی کرد؟

چرا «رونالدو» با «واسکز» شادی کرد؟

رونالدو بعد از گلزنی برای رئال مادرید به سمت نیمکت ذخیره ها دوید و با لوکاس واسکز شادی کرد و این سوال برای همه به وجود آمد که دلیل این کار چه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روند رو به رشد تیم فوتبال رئال مادرید در روزهای اخیر ادامه دارد و این تیم موفق شد برای دومین بار پیاپی قهرمان جام جهانی باشگاه‌ها شود. کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی این تیم اما بعد از این که در بازی مقابل گرمیو در فینال این رقابت‌ها گل زد با لوکاس واسکز شادی گلش را تقسیم کرد و برای خیلی‌ها این سوال پیش آمد که چرا خوشحالی با او بوده است.

ضربه ایستگاهی دقیقه ۵۳ او به لطف دیوار دفاعی ضعیف گرمیو وارد دروازه و باعث شد رئال مادرید به برتری برسد. بعد از این گل ستاره پرتغالی به سمت نیمکت ذخیره ها دوید و با واسکز شادی کرد. خود واسکز اما در مصاحبه بعد از بازی دلیل این کار را توضیح داد: به کریستیانو رونالدو قبل از بازی گفتم که در این دیدار گل می زند. به همین دلیل هم بود که وقتی گل زد به سمت من دوید و با من شادی کرد.

کد مطلب 4174522

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