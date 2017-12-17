سندتوسعه شهری وروستایی هرمزگان با کمک شورای اسلامی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، رضا مدرس در نخستین نشست اعضای دور پنجم شورای اسلامی استان هرمزگان، اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی استان عصاره ای از کل منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر هرمزگان هستند.

وی ادامه داد: انتظار می رود اعضای شورای اسلامی استان با انسجام و برنامه ریزی در جهت تعالی و توسعه استان و تحقق خواسته های آحاد مردم تلاش کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری هرمزگان افزود: در دوره جدید تلاش می کنیم جلسات شورای عالی استان به طور منظم تشکیل و سند توسعه شهری و روستایی هرمزگان با کمک شورای اسلامی استان تدوین خواهد شد.

مدرس تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی استان اولویت های هر شهر و روستا را برای تدوین این سند مشخص کنند و با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی استان اقدامات توسعه ای در شهرها و روستاها باید اجرایی شود.

در این نشست اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی استان هرمزگان و نمایندگان هرمزگان در شورای عالی استان های کشور با رای اعضای شورای اسلامی هرمزگان انتخاب شدند.

براساس این رای گیری جمشید خرمی منتخب شورای اسلامی شهرستان میناب با کسب هشت رای از ۱۳ رای ماخوذه به عنوان رئیس شورای اسلامی استان هرمزگان، عقیل مدنی منتخب شورای اسلامی شهرستان بستک با کسب هشت رای از ۱۳ رای ماخوذه به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی استان هرمزگان، محمد آوازه منتخب شورای اسلامی شهرستان رودان با کسب ۱۳ رای از ۱۳ رای ماخوذه به عنوان منشی شورای اسلامی استان هرمزگان و باقر بهرامی منتخب شورای اسلامی شهرستان حاجی آباد با کسب هفت رای از ۱۳ رای ماخوذه به عنوان سخنگوی شورای اسلامی استان هرمزگان انتخاب شدند.

جمشید خرمی، عقیل مدنی، محمد آوازه و باقر بهرامی با رای اعضای شورای اسلامی استان هرمزگان به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی استان هرمزگان انتخاب شدند.

همچنین سید یعقوب دریانورد منتخب شورای اسلامی شهرستان قشم با کسب هشت رای و کیانوش جهانبخش منتخب شورای اسلامی شهرستان بندرعباس با کسب هفت رای به عنوان نمایندگان استان هرمزگان در شورای عالی استان های کشور انتخاب شدند.

شورای اسلامی استان هرمزگان ۱۳ عضو دارد که از هر شهرستان یک نفر از اعضای شورای اسلامی در آن عضو هستند.