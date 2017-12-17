خوداشتغالی و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست علمی و تخصصی با موضوع فلسفه شکل گیری کمیته امداد امام خمینی مبتنی بر منظومه فکری امام راحل در محل بیت امام در خمین اظهار داشت: تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نشان از بینش و بصیرت و نگاه مکتبی امام به بحث فقر و محرومیت دارد و هدف ایشان از تاسیس این نهاد، این بود که فقر و محرومیت را از جامعه بزداید، انسانیت و انسان دوستی را در جامعه نهادینه کند و عزت نفس و کرامت قشر محروم جامعه را حفظ کند .

وی با اشاره به اهمیت فعالیت در کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: کار کردن در نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد صدقه جاریه است و خدمت به قشر محروم جامعه برای کارکنان این دستگاه ها اجر اخروی به دنبال خواهد داشت.

فرماندار خمین بیان کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و باید با ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال و توانمند سازی آنها شرایط را برای خودکفایی و عزتمندی این قشر از جامعه فراهم کرد.

ساداتی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش رونق کشاورزی و به دنبال آن بیکاری، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در شهرستان خمین روبه افزایش هستند و باید در این رابطه اقدام جدی صورت پذیرد چرا که دولت دوازدهم تمام ظرفیت های اشتغالزایی را در شهرستان خمین فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت کمک های مردمی به ویژه افراد متمول و خیران گام مهم و ارزشمند در کمک به محرومان است و کمیته امداد نیز با مشارکت و نگاه انسان دوستانه مردم توانمندسازی و رسیدن به خودکفایی اقتصادی مددجویان را هموار کند.