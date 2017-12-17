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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

جناح‌هادربدنام کردن مسابقه می گذارند/افزایش بدون مجوز قیمت خودرو

جناح‌هادربدنام کردن مسابقه می گذارند/افزایش بدون مجوز قیمت خودرو

زنجان- رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه شاخص و حساسیت فساد درایران زیاد است، گفت: گروه‌ها و جناح‌ها در بدنام کردن با یکدیگر مسابقه گذاشته اند و نتیجه این موضوع موجب بدبینی‌ها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر یکشنبه در آئین افتتاح ساختمان بازرسی استان زنجان، با بیان اینکه فرایند ساخت ساختمان اداره کل بازرسی استان زنجان ۶ سال طول کشید، افزود: ساختمان قبلی اداره کل بازرسی استان زنجان در شان و جایگاه مردم استان زنجان نبود.

وی بابیان اینکه با بهره برداری از ساختمان جدید اداره کل بازرسی استان زنجان طلسم ۶ ساله این مجموعه شکسته شد، به کمک نکردن مجموعه استانداری زنجان برای ساخت ساختمان بازرسی استان زنجان در آغاز روند ساخت آن اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور، برای ساخت ساختمان اداره بازرسی استان زنجان به‌اندازه بودجه چند استان کمک کرد و همکاری رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه قابل تقدیر است.

رئیس سازمان بازرسی کشور بابیان اینکه باید به انتظارت مردم پاسخ مثبت داده شود، گفت: باید با فساد مبارزه کنیم چرا که هر فسادی در هر دستگاهی انجام شود به‌پای نظام نوشته می‌شود. 

سراج  ابراز کرد: بیشتر مدیران و کارمندان ما خدوم و پای‌ کار هستند و تعداد معدودی برای سازمان‌ها مشکل ایجاد می‌کنند که این مسئله موجب بدنامی برای نظام می‌شود، زیرا کسی از مدیران نظام اسلامی انتظار فساد و حتی خلاف کوچک را ندارد و قطعا با متخلفان برخورد جدی می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور باید واقعیت‌ها بیان شود و سیاه‌نمایی در رابطه با نظام پذیرفته نیست، افزود: اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در قوه قضائیه پیاده شود و به وظایف خود عمل کنیم.

وی بابیان اینکه متاسفانه تخریب و سیاه نمایی به‌عنوان یکی از ابزار مهم برای پیروزی بر جناح و گروه‌های سیاسی مورداستفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: حساسیت و شاخص فساد در ایران زیاد است و برخی از گروه‌ها برای اینکه بر رقیب خود پیروز شوند، طرف مقابل را منفی جلوه می‌دهند.

رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه سیاه نمایی‌ها و منفی جلوه دادن فعالیت‌ها باعث  پایین آمدن رتبه کشور می‌شود، گفت:  گروه‌ها و جریان‌های سیاسی از این امر غافل هستند که رتبه‌بندی بر اساس همین مطالب روزنامه‌ها و رسانه‌ها انجام می‌شود.

سراج بر لزوم داشتن شفافیت در عملکردها تاکید کرد و افزود: واقعیت‌ها باید به مردم گفته شود در حالی که متأسفانه گروه‌ها و جناح‌ها در بدنام کردن یکدیگر مسابقه دارند و نتیجه این موضوع موجب بدبینی شده است.

تعداد معدودی از مدیران برای نظام دردسر ایجاد می‌کنند

رئیس سازمان بازرسی کشور با تاکید بر اینکه تنها چیزی که نظام‌ها و حکومت‌ها را از پای در می‌آورد وجود فساد داخلی است، گفت: با وجود اینکه بخش مهمی از مدیران دارای سلامت کاری هستند  ولی متأسفانه تعداد معدودی برای نظام دردسر ایجاد می‌کنند و نظام را بدنام می‌کنند.

سراج افزود: مردم از نظام اسلامی انتظار ندارند که مدیران آن فاسد باشند و  نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین از وظایف سازمان بازرسی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای صحیح امور در ادارات وظیفه بازرسی است و حتی در قوه مقننه در بحث اداری و مالی نیز ما حق ورود داریم. 

سراج خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی فقط به شخص رئیس قوه قضائیه پاسخگو است و اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور به عهده این سازمان است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۶ سازمان سی پی آی و تی آی سازمان شفافیت هر سال کشورها را از نظر فساد رتبه بندی می‌کند و در این میان بررسی شد که از ۱۷۶ کشور جهان ۲۰ کشور رتبه قابل قبولی دارند که از آسیا سنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن است و کشور ما جزو ۲۰ کشور پایین از نظر شاخص شفافیت مالی نیست و  امتیاز کشور ما ۳۰ است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پدیده فساد منحصر به کشور ما نیست و میانگین کشورهای بررسی شده از فساد ۴۳ است و هر میزان امتیاز نزدیک ۱۰۰ باشد، آن کشور پاک‌تر است.

سراج  با بیان اینکه در حال حاضر چند ۱۰ هزار خودروی ۱۰۰ میلیونی در کشور وجود دارد، گفت: قیمت این خودروها افزایش یافته و حال باید دید، پول این خودروها به جیب چه کسانی می‌رود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  افزود: از یک طرف مردم را دعوت به خرید خودروی داخلی می‌کنند و از طرفی دیگر یک باره برخی از همین خودروها افزایش قیمت ۱۴ میلیونی می‌یابند که باید سؤال کرد با چه مجوزی این افزایش قیمت، اتفاق افتاده است.

سراج گفت:  از سوی دیگر خرید خودروی ایرانی به صورت نقد دارای تخفیف ۸.۵ میلیون تومانی است و بی‌خود کرده و قیمت خودرو را گران کرده تا با تخفیف هم بدهند و باید دید پشت پرده چه کسانی وجود دارد و در این میان انتشار یک شایعه و سپس تکذیب  آن موجب اختلال در نظام اقتصادی شده است.

وی افزود: واردات خودرو و افزایش قیمت آن به خاطر رانت تعداد کمی است که قطعا مردم را به عده‌ای بدبین می‌کند و به خاطر رانت کشور را ملتهب کرده و اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند، که به همه این‌ها رسیدگی خواهیم کرد.

کد مطلب 4174536

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