به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر یکشنبه در آئین افتتاح ساختمان بازرسی استان زنجان، با بیان اینکه فرایند ساخت ساختمان اداره کل بازرسی استان زنجان ۶ سال طول کشید، افزود: ساختمان قبلی اداره کل بازرسی استان زنجان در شان و جایگاه مردم استان زنجان نبود.
وی بابیان اینکه با بهره برداری از ساختمان جدید اداره کل بازرسی استان زنجان طلسم ۶ ساله این مجموعه شکسته شد، به کمک نکردن مجموعه استانداری زنجان برای ساخت ساختمان بازرسی استان زنجان در آغاز روند ساخت آن اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور، برای ساخت ساختمان اداره بازرسی استان زنجان بهاندازه بودجه چند استان کمک کرد و همکاری رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه قابل تقدیر است.
رئیس سازمان بازرسی کشور بابیان اینکه باید به انتظارت مردم پاسخ مثبت داده شود، گفت: باید با فساد مبارزه کنیم چرا که هر فسادی در هر دستگاهی انجام شود بهپای نظام نوشته میشود.
سراج ابراز کرد: بیشتر مدیران و کارمندان ما خدوم و پای کار هستند و تعداد معدودی برای سازمانها مشکل ایجاد میکنند که این مسئله موجب بدنامی برای نظام میشود، زیرا کسی از مدیران نظام اسلامی انتظار فساد و حتی خلاف کوچک را ندارد و قطعا با متخلفان برخورد جدی میشود.
رئیس سازمان بازرسی کشور باید واقعیتها بیان شود و سیاهنمایی در رابطه با نظام پذیرفته نیست، افزود: اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در قوه قضائیه پیاده شود و به وظایف خود عمل کنیم.
وی بابیان اینکه متاسفانه تخریب و سیاه نمایی بهعنوان یکی از ابزار مهم برای پیروزی بر جناح و گروههای سیاسی مورداستفاده قرار میگیرد، ادامه داد: حساسیت و شاخص فساد در ایران زیاد است و برخی از گروهها برای اینکه بر رقیب خود پیروز شوند، طرف مقابل را منفی جلوه میدهند.
رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه سیاه نماییها و منفی جلوه دادن فعالیتها باعث پایین آمدن رتبه کشور میشود، گفت: گروهها و جریانهای سیاسی از این امر غافل هستند که رتبهبندی بر اساس همین مطالب روزنامهها و رسانهها انجام میشود.
سراج بر لزوم داشتن شفافیت در عملکردها تاکید کرد و افزود: واقعیتها باید به مردم گفته شود در حالی که متأسفانه گروهها و جناحها در بدنام کردن یکدیگر مسابقه دارند و نتیجه این موضوع موجب بدبینی شده است.
تعداد معدودی از مدیران برای نظام دردسر ایجاد میکنند
رئیس سازمان بازرسی کشور با تاکید بر اینکه تنها چیزی که نظامها و حکومتها را از پای در میآورد وجود فساد داخلی است، گفت: با وجود اینکه بخش مهمی از مدیران دارای سلامت کاری هستند ولی متأسفانه تعداد معدودی برای نظام دردسر ایجاد میکنند و نظام را بدنام میکنند.
سراج افزود: مردم از نظام اسلامی انتظار ندارند که مدیران آن فاسد باشند و نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین از وظایف سازمان بازرسی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای صحیح امور در ادارات وظیفه بازرسی است و حتی در قوه مقننه در بحث اداری و مالی نیز ما حق ورود داریم.
سراج خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی فقط به شخص رئیس قوه قضائیه پاسخگو است و اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور به عهده این سازمان است.
وی افزود: در سال ۲۰۱۶ سازمان سی پی آی و تی آی سازمان شفافیت هر سال کشورها را از نظر فساد رتبه بندی میکند و در این میان بررسی شد که از ۱۷۶ کشور جهان ۲۰ کشور رتبه قابل قبولی دارند که از آسیا سنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن است و کشور ما جزو ۲۰ کشور پایین از نظر شاخص شفافیت مالی نیست و امتیاز کشور ما ۳۰ است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پدیده فساد منحصر به کشور ما نیست و میانگین کشورهای بررسی شده از فساد ۴۳ است و هر میزان امتیاز نزدیک ۱۰۰ باشد، آن کشور پاکتر است.
سراج با بیان اینکه در حال حاضر چند ۱۰ هزار خودروی ۱۰۰ میلیونی در کشور وجود دارد، گفت: قیمت این خودروها افزایش یافته و حال باید دید، پول این خودروها به جیب چه کسانی میرود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از یک طرف مردم را دعوت به خرید خودروی داخلی میکنند و از طرفی دیگر یک باره برخی از همین خودروها افزایش قیمت ۱۴ میلیونی مییابند که باید سؤال کرد با چه مجوزی این افزایش قیمت، اتفاق افتاده است.
سراج گفت: از سوی دیگر خرید خودروی ایرانی به صورت نقد دارای تخفیف ۸.۵ میلیون تومانی است و بیخود کرده و قیمت خودرو را گران کرده تا با تخفیف هم بدهند و باید دید پشت پرده چه کسانی وجود دارد و در این میان انتشار یک شایعه و سپس تکذیب آن موجب اختلال در نظام اقتصادی شده است.
وی افزود: واردات خودرو و افزایش قیمت آن به خاطر رانت تعداد کمی است که قطعا مردم را به عدهای بدبین میکند و به خاطر رانت کشور را ملتهب کرده و اخلال در نظام اقتصادی ایجاد میکنند، که به همه اینها رسیدگی خواهیم کرد.
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