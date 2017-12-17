وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۰۸ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
منصور غلامی افزود: با یک برنامهریزی مناسب جلسات این شورا بهطور منظم برگزار خواهد شد و انتظار داریم تا با استفاده از تجارب اعضاء اسلامی شدن دانشگاهها استمرار یابد.
وی گفت: کمیته تلفیق باید با عضویت رؤسای کمیتههای چهارگانه تشکیل شود تا روند اجرا استمرار داشته باشد.
وزیرعلوم افزود: در ارزیابی عملکردها و رتبهبندی دانشگاهها، توجه به «سند اسلامی شدن دانشگاهها» یک اصل است و در گزارشگیری فعالیتها باید یک بند به میزان تطبیق عملکرد و فعالیت دانشگاهها با سند دانشگاه اسلامی اختصاص یابد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیچیدگیهای رفتار انسانی ظرافت کار فرهنگی و بهویژه ترویج فرهنگ اسلامی را بیشتر میکند.
رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی گفت: مشکلات اجرایی هم باید بهمنظور ارزیابی دقیق عملکردها مدنظر قرار گیرد.
در ادامه جلسه هم با رأی مثبت اعضاء منصور غلامی به عنوان رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی انتخاب شد. اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی، همچنین بر لزوم حضور همه اعضا و بهویژه وزرای عضو این شورا تأکید کردند
عضویت دکتر فریدون و زاهدی در هیات عالی جذب
همچنین دراین جلسه، دکتر فریدون و دکتر زاهدی با رأی مثبت اعضا به عضویت در هیات عالی جذب اعضای هیاتعلمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انتخاب شدند.
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