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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۹

وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها انتخاب شد

وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها انتخاب شد

با رای مثبت اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها، وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۰۸ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

منصور غلامی افزود: با یک برنامه‌ریزی مناسب جلسات این شورا به‌طور منظم برگزار خواهد شد و انتظار داریم تا با استفاده از تجارب اعضاء اسلامی شدن دانشگاه‌ها استمرار یابد.

وی گفت: کمیته تلفیق باید با عضویت رؤسای کمیته‌های چهارگانه تشکیل شود تا روند اجرا استمرار داشته باشد.

وزیرعلوم افزود: در ارزیابی عملکردها و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، توجه به «سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها» یک اصل است و در گزارش‌گیری فعالیت‌ها باید یک بند به میزان تطبیق عملکرد و فعالیت دانشگاه‌ها با سند دانشگاه اسلامی اختصاص یابد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیچیدگی‌های رفتار انسانی ظرافت کار فرهنگی و به‌ویژه ترویج فرهنگ اسلامی را بیشتر می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی گفت: مشکلات اجرایی هم باید به‌منظور ارزیابی دقیق عملکردها مدنظر قرار گیرد.

در ادامه جلسه هم با رأی مثبت اعضاء منصور غلامی به عنوان رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی انتخاب شد. اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، همچنین بر لزوم حضور همه اعضا و به‌ویژه وزرای عضو این شورا تأکید کردند

عضویت دکتر فریدون و زاهدی در هیات عالی جذب

همچنین دراین جلسه، دکتر فریدون و دکتر زاهدی با رأی مثبت اعضا به عضویت در هیات عالی جذب اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی انتخاب شدند.

کد مطلب 4174537
زهرا سیفی

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