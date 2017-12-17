  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:

امکان بازگشایی قهوه‌خانه‌ها در اصفهان وجود ندارد

امکان بازگشایی قهوه‌خانه‌ها در اصفهان وجود ندارد

اصفهان - مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: از سال گذشته تاکنون قهوه خانه های غیر مجاز در استان طبق قانون بسته شد و امکان بازگشایی قهوه‌خانه‌ها در اصفهان وجود ندارد.

مهدی رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلمب قهوه‌خانه‌های غیرمجاز در اصفهان بر اساس یک خرد جمعی و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف در اصفهان صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه پلمب قهوه‌خانه‌های غیرمجاز بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات از سال ۸۵ و اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی صورت گرفت، افزود: اگر امروز قهوه‌خانه غیر مجاز بسته شده برپایه سلایق شخصی نیست و بر اساس قانون این کار صورت گرفته است.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه قرار نیست، قهوه‌خانه غیرمجاز بازگشایی شود، تصریح کرد: پلمب قهوه‌خانه‌ها طی برگزاری جلسات متعدد کارگروه های سلامت، شورای مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و در پی یک هماهنگی کامل با تمام اعضای این کارگروه صورت گرفت.

وی گفت: جمع آوری قلیان ها در یک اقدام جمعی و با فرهنگ سازی در بین چایخانه داران و حتی اخطار به فروشندگان قلیان صورت گرفت که خوشبختانه توانستیم با همت جمعی اقدام اساسی در راستای این کار صورت دهیم.

کد مطلب 4174540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدجوادپارسایی SE ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام لطفا هیچ وقت نگذارید قهوه خانه ها باز شوند چون زندگی زناشویی خیلی ها دچار مشکل میشود و حتی ممکن است به طلاق و جدایی برسد از مسئولین خواهشمندم در جهت بستن و باز نشدن ان تلاش خود راانجام بدهند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها