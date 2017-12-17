مهدی رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلمب قهوه‌خانه‌های غیرمجاز در اصفهان بر اساس یک خرد جمعی و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف در اصفهان صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه پلمب قهوه‌خانه‌های غیرمجاز بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات از سال ۸۵ و اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی صورت گرفت، افزود: اگر امروز قهوه‌خانه غیر مجاز بسته شده برپایه سلایق شخصی نیست و بر اساس قانون این کار صورت گرفته است.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه قرار نیست، قهوه‌خانه غیرمجاز بازگشایی شود، تصریح کرد: پلمب قهوه‌خانه‌ها طی برگزاری جلسات متعدد کارگروه های سلامت، شورای مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و در پی یک هماهنگی کامل با تمام اعضای این کارگروه صورت گرفت.

وی گفت: جمع آوری قلیان ها در یک اقدام جمعی و با فرهنگ سازی در بین چایخانه داران و حتی اخطار به فروشندگان قلیان صورت گرفت که خوشبختانه توانستیم با همت جمعی اقدام اساسی در راستای این کار صورت دهیم.