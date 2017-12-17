کشف ۷۹ میلیارد ریال کالای قاچاق در همدان

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف حمایت از تولید داخلی و در راستای تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس استان قرار دارد.

وی افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی در استان همدان با انجام اقدامات پلیسی توانستند تعداد قابل توجهی کالا قاچاق از جمله سوخت، پوشاک، لوازم خانگی، مواد دخانی و غیره را از قاچاقچیان در ۱۲ عملیات کشف و تعدادی از باندهای مهم در این زمینه را منهدم کنند.

سردار کامرانی صالح با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده قاچاق در آذر ماه سال جاری در استان از سوی کارشناسان ۷۹ میلیارد ریال اعلام شده است، گفت: پلیس استان اجازه نخواهد داد که عده ای سود جو با هدف کسب درآمد اقدام به قاچاق کالا و در چرخه تولید اخلال ایجاد کنند.

محموله لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از توقیف محموله لوازم خانگی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان بهار خبر داد.

سردار کامرانی صالح گفت: در پی اجرای طرح های مبارزه با کالای قاچاق و کنترل محور های مواصلاتی، ماموران انتظامی شهرستان بهار حین گشت زنی به یک کامیون حامل انواع لوازم خانگی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون، ۳ دستگاه ماشین لباسشویی و ۱۵ دستگاه یخچال های خارجی به ارزش یک میلیارد ریال کشف شد.

سردار کامرانی صالح گفت: در این رابطه ۲ قاچاقچی دستگیر و به همراه کالاهای کشف شده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا یکی از اولویت های اساسی پلیس استان است چرا که کالای قاچاق بزرگترین دشمن اقتصاد ملّی و مخرب تولید داخلی بوده و همواره مبارزه در این راستا در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: شهروندان هر گونه فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز را در اسرع وقت با شماره تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیس به خادمان خود در نیروی انتظامی استان اطلاع رسانی کنند.