توسعه حمل و نقل عمومی تبریز با هدف کاهش آلودگی هوا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اشرف نیا در جلسه امروز شورای شهر تبریز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک، بر اهمیت دو چندان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تأثیر گذاری آن بر وضعیت آلودگی هوای تبریز تأکید کرد و اظهار داشت: در نخستینجلسات این کمیسیون به بررسی پروژه قطار شهری تبریز برای توسعه ناوگان حمل و نقل تبریز ‌پرداخته شد اما باید در ارتباط با وضعیت هوا و راهکار های مناسب در جهت آموزش استفاده از حمل و نقل عمومی تلاش مضاعف شکل گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به برگزاری اولین جلسه مرتبط با قطار شهری و مصوبات کمیسیون عمران، حمل و نقل، ترافیک اظهار داشت: در اولین جلسه برگزار شده، پیرو تأکید های وارد شده در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی در نقاط مختلف پر تردد و پر ترافیک برای حصول به نتیجه ای مفید بر اتمام و تکمیل خط یک مترو تأکید شد. منتهی برای تکمیل آن، شش هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است و چنانچه در این راستا شورا موافقت کند این اتفاق بیفتد و از خط یک بهره برداری شود.