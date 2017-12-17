به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی امروز یکشنبه در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان در سنندج گفت: یکی از مسائل ضروری در راستای ترویج امر پژوهش این است که دانش آموزان را با روحیه کنجکاوی و جستجوگری تربیت کنیم.

وی عنوان کرد: اگر هزاران اقدام و فعالیت در حوزه پژوهش کلاسیک انجام شود ولی دانش آموزان با تفکر پژوهشگری تربیت نشوند تاثیرگذاری آنچنانی نخواهد داشت.

وی اظهارداشت: کمیته پژوهش دانش آموزی در زیر مجموعه کارگروه پژوهش و فناوری کشور با این هدف که پژوهش به سمت دانش آموزی سوق پیدا کند، تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان برایجاد زمینه پژوهش دانش آموزی تاکید کرد و ادامه داد: باید بستری فراهم شود که دانش آموزان به فکر حل مسئله باشند.

قربانی بیان کرد: با برگزاری همایش های مختلف پژوهش و تحقیات دانش آموزی رشد نمی کند این مهم زمانی توسعه می یابد که معلمان به فکر تربیت ایده پردازی و نوآوری در دانش آموزان باشند.

وی افزود: روحیه پژوهشگرایی و تفکر جمعی و جستجوگری باید در دانش آموزان تقویت شود و این کار نخستین قدم در پژوهش دانش آموزی محسوب می شود.

وی اظهارداشت: فعالیت هایی هم چون برگزاری جشنواره های جابربن حیان و خوارزمی در راستای تقویت پژوهش دانش آموزی هر سال برگزار می شود و قطعا اگر امکانات بیشتری در اختیار دانش آموزان قرار گیرد شاهد رشد خلاقیت و نوآوری های آنها خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه حوزه آموزش و پرورش باید به سمت اقدام پژوهی و پژوهش در عمل هدایت شود، گفت: در حوزه معلم ها نیز همچنان به اقدام پژوهی و پژوهش در عمل بیشتر از پژوهش کلاسیک معتقد هستیم و این مهم در بحث رتبه بندی معلمان که از نیمه دوم امسال احتمالا اجرایی شود، لحاظ خواهد شد.

معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش کردستان هم در این مراسم به آمار شرکت کنندگان در برنامه معلم پژوهنده در سه دوره اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: در اقدام پژوهی دوره هجدهم که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ برگزار شد ۴۴۱ نفر شرکت کردند که در دوره نوزدهم به ۵۰۳ و در دوره بیستم این تعداد به هزار و ۸۵ نفر افزایش پیدا کرد.

طالب محمدی بیان کرد: در دوره بیستم ۲۵ درصد معلمان دوره متوسطه، ۷۴ درصد معلمان ابتدایی و یک درصد اداری در اقدام پژوهی شرکت کردند.