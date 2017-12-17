مشکل کشتی خراسان رضوی وجود حواشی در این رشته ورزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم ظهر یکشنبه در مجمع انتخابی هیات کشتی خراسان رضوی که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: خراسان رضوی قطب کشتی کشور بوده اما متاسفانه در سال های گذشته فروغ چندانی نداشته که علت اصلی آن حواشی کشتی خراسان است.

وی افزود: دریکسال گذشته با همکاری اداره کل ورزش و جوانان مسابقات خوبی در مشهد برگزار شده اما برای پیشرفت و افتخار آفرینی باید مدیریتی منسجم و با برنامه در هیات وجود داشته باشد. خوشبختانه اداره کل ورزش و جوانان به این رشته ورزشی توجه دارد اما متاسفانه فقدان یک رئیس با برنامه و پرتلاش همواره حس شده است.

خادم خاطرنشان کرد: اقای ریاضی شخصیت خوب و با برنامه ای است و برنامه های خوبی برای کشتی استان دارد. متاسفانه ما ۱۵ سال است کشتی گیر خراسانی در سطح و کلاس جهانی نداشته ایم اما با ظرفیت هایی که در این استان وجود دارد قطعا می توانیم به روزهای خوب گذشته بازگردیم اما باید جامعه کشتی حواشی را کنار بگذارد تا مدیریت بهتر به وظایف خود عمل کند.

رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد: با برگزاری میزبانی ها و مسابقات قطعا انگیزه و رقابت بین کشتی گیران ایجاد می شود و فضایی برای نمایش توانایی آنها به وجود می آید.انتظاری که از کشتی استان داریم شرایط فعلی نیست، نباید اینقدر در کشتی خراسان حاشیه وجود داشته باشد. نباید مدیران را گرفتار حاشیه و آن ها را از کشتی دور کنیم زیرا این مسئله اول از همه به کشتی ضربه می زند و نسل را می سوزاند.

وی تصریح کرد:تمام مدرسین ملی و کارشناسان کشور اعتقاد دارند که پتانسیل و استعداد کشتی خراسان خیلی بالاست اما این استان درگیر حواشی کشتی شده و باید برای اتحاد و همدلی برنام ریزی کنیم.