شهرداری کرمان هیچ گونه گرایش سیاسی نباید داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشاد ظهر یکشنبه در نشست شهردار کرمان با اعضای شورای شهر کرمان اظهار داشت: شهرداری کرمان با نیرو های خادم و پتانسیلی که دارد می تواند با این ظرفیت و همچنین کمک از آحاد مردم مشکلات و کمبود ها را پشت سر گذارد که البته اطمینان مردم از اینکه قانون برای همه در شهر یکسان است بسیار مهم و حیاتی است.

فرشاد تلفیق برنامه های شهرداری و شورا را به منظور همکاری این دو نهاد مناسب دانست و افزود: شهرداری متعلق به همه است و هیچ گرایش سیاسی و عقیدتی نباید داشته باشد.

رئیس شورای شهر کرمان جذب سرمایه و سر مایه گذار رابسیار مهم دانست و بیان داشت: در سرمایه گذاری باید شرایط برد برد برای دوطرف محقق باشد.

وی تصریح کرد: برای ادامه کار باید شهرداری ضمن در آمد زایی با طرح های نو شروع کند و همچنین شورای پنجم تسهیل کننده راه دشوار شهرداری است.

حسین چناریان عضو شورا شهر کرمان ضمن تشکر ازسید محمد موسوی سرپرست شهرداری، نقش رسانه ها در انتقال اطلاعات را مهم دانست.

همچنین علی خدادای عضو دیگر شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این نشست افزود: شهرداری مانند بیماری است که در کما به سر می برد و باید به آن رسیدگی خاص داشت.

وی تصریح کرد: هیچ پول دولتی به شهرداری واریز نمی شود لذا نیروهای شورا باید همه جوره تلاش کنند تا این شهر به خوبی اداره شود.