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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۸

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان:

شهروندان زنجانی در مصرف گاز صرفه جویی کنند

شهروندان زنجانی در مصرف گاز صرفه جویی کنند

زنجان- مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: با توجه به برودت هوا و بالا رفتن میزان مصرف گاز، از شهروندان درخواست می شود در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل شرکت گاز استان زنجان افزود: هم‌اکنون شرکت گاز استان زنجان  ۳۰۷ هزار مشترک  دارد و بهره‌مندی  مردم از گاز شهری در استان زنجان ۹۹.۹ درصد و بهره‌مندی روستایی ۷۳.۵ درصد است که درمجموع در استان بهره‌مندی شهری و روستایی از گاز ۹۱.۳ درصد است. 

وی اظهار کرد: در فصل زمستان مشترکان خانگی بیشترین مصرف رادارند  و در فصل تابستان مشترکان صنعتی بیشترین مصرف گاز را به خود اختصاص می‌دهند،  بنابراین شهروندان زنجانی در مصرف گاز مدیریت لازم را داشته باشند.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان به میزان مصرف گاز در استان زنجان طی  ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی میزان مصرف گاز در استان  زنجان ۸ میلیون و ۹۰۰  هزار متر مکعب بوده که بیش از یک میلیون متر مکعب نسبت به روزهای گذشته رشد داشته است. 

عسگریان گفت:  طی هفته جاری میزان مصرف گاز به علت افت دما افزایش داشته که می‌طلبد شهروندان زنجانی در مصرف گاز مدیریت لازم را داشته باشند. 

وی ابراز کرد: با توجه به اینکه افت دما تا پایان هفته در استان تداوم دارد پیش بینی می‌شود میزان مصرف گاز به ۱۰ میلیون متر مکعب برسدو شهروندان زنجانی برای هدر رفت این انرژی نسبت به عایق بندی در و پنجره‌ها اقدام کنند.

کد مطلب 4174554

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