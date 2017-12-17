سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در محله های مختلف همدان که بیشتر سرقت باطری خودروها بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ شهدا قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات برای شناسایی سارق ادامه داشت تا اینکه ماموران به یک دستگاه سواری پراید که در حال پرسه زدن بود مظنون شده و راننده متواری شد.

سرهنگ قویمی گفت: پس از تعقیب و گریز یک نفر سارق دستگیر و در بازرسی از خودروی متهم تعداد ۴ عدد باطری خودرو و تعداد زیادی پنل رادیو پخش خودروهای مختلف کشف شد.

وی اظهار داشت: متهم به هویت معلوم و ۲۶ ساله به چندین فقره سرقت باطری و وسایل داخل به همراه برادر خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: پرونده این سارقان برای بررسی های تخصصی در اختیار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان همدان قرار گرفت.

پژمان قویمی همچنین از کشف چای قاچاق در همدان خبر داد و اظهار داشت: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۹ شهرک فرهنگیان حین گشت‌زنی به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مظنون و خودرو را متوقف کردند.

وی به کشف چای قاچاق از خودروی متوقف شده اشاره کرد و گفت: در بازرسی از خودروی متوقف شده ۱۳۰ کیلوگرم چای قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان بیان کرد: به دنبال کشف چای قاچاق کشف شده از این خودرو یک نفر نیز توسط پلیس دستگیر شد.