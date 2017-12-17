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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:

انهدام باند سارقان خودرو در بروجرد

انهدام باند سارقان خودرو در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام باند سارقان خودرو و محتویات با ۱۱ فقره سرقت خودرو و ۲۶ فقره سرقت محتویات خودرو در بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و محتویات آن در شهرستان بروجرد، شناسایی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با کارهای اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضائی یک نفر از اعضای باند را شناسایی و دستگیر و همدست وی را نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: سارقان در بازجویی های انجام شده به ۱۱ فقره سرقت خودرو و ۲۶ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.

سردار مهدیان نسب با اشاره به شناسایی مال باختگان، گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 4174569

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