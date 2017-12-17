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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

با حضور خانواده شهدا؛

پیکرشهید«سیدعلی احمد جعفری» صبح دوشنبه در مشهد تشییع می شود

پیکرشهید«سیدعلی احمد جعفری» صبح دوشنبه در مشهد تشییع می شود

مشهد- پیکر مطهر شهید مدافع حرم«سیدعلی احمد جعفری»صبح دوشنبه با حضور خانواده شهدا در مشهد تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سیدعلی احمد جعفری  ساعت ۹صبح روز دوشنبه ۲۷ آذرماه از مقابل مسجد امام رضا(ع) واقع در خیابان رسالت، ۲۰ متری قائم، قائم ۲۵ تشییع و در بهشت رضا(ع) مشهد در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده می شود.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم، یکشنبه ۲۶ اذرماه در مسجد بلال حبشی واقع در بیست متری بلال انتهای بلال۳ بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود. 

گفتنی است شهید مدافع حرم «سید علی احمد جعفری» در ۲۹فروردین ۱۳۶۹ چشم به جهان گشود و در ۲۸آبان ماه سال جاری در دفاع از حرم حضرت زینب (س) در نبرد حق علیه باطل به دست ایادی کفر به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 4174574

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