شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اتحاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگ با صدور بیانیهای ضمن گرامیداشت «روز وحدت حوزه و دانشگاه» بر لزوم تلاش عمیق علمی و نظری برای طرح ریزی منظومه ای جامع در مسیر اتحاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد.
به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
فرارسیدن ۲۷ آذر «روز وحدت حوزه و دانشگاه» که یاد آور شهادت استاد شهید مفتح به دست گروهک منحرف فرقان است، یاد آور وظیفه سنگین و تکلیفی سترگ بر دوش دو قشر نخبه حوزوی و دانشگاهی است.
حوزههای علمیه به عنوان کانون اصلی تولید علوم اسلامی و دانشگاهها به عنوان محل فعالیتهای معطوف به علوم پایه و کاربردی، هر چند در نگاه اول رقیب یکدیگر به نظر برسند، اما در یک نگرش عمیق در حقیقت کمک رسان و یاریگر یکدیگر هستند.
به عبارت دیگر حوزه علمیه با تزریق نگاه قدسی به علم و دانش و ترویج تلقی الهی از علم که در این نگاه علم و دانش موهبتی الهی است «یوتی الحکمه من یشاء» و عالم مجهز به این علم در مقابل خداوند تعالی خشیت دارد «انما یخشی الله من عباده العلماء» دانشگاه را یک عبادتگاه و مسجد می داند و به دانشمند فعال در حوزه علم به عنوان یک عابد نگاه میکند.
دانشگاه نیز ضمن داشتن همین نگاه به حوزه علمیه میکوشد تا با کمک این حوزه در همه زمینههای علوم و به ویژه علوم انسانی، نظریات برآمده از مبانی غنی و معارف پربار اسلامی را جایگزین علوم انسانی ناتوان و وارداتی کند و تا به این وسیله روحیه عزت نفس و خود باوری در جامعه علمی ترویج یابد.
نهاد دانشگاه هر چند در سالهای ابتدایی قرن اخیر با نگاهی ضد دینی و به منظور رقابت و در نهایت نابودی حوزههای علمیه و با هدف تامین نیروی انسانی لازم برای دستگاه دیوانسالاری دولتی حکومت پهلوی اول ایجاد شد؛ اما چون در نگاه اسلامی و شیعی اصولا علم و دانش مقدس و حرکت و تلاشی به منظور کشف اسرار آفرینش انسان و جهان – به عنوان مقدمه لازم برای شناخت عظمت خالق این جهان هستی هستند – بنا براین دانشمند حوزوی و دانشگاهی از دو مسیر متفاوت به سوی یک هدف گام بر می دارند و نمی خوهند و نمی توانند با یکدیگر بیگانه باشند.
پیشگامان تقریب و اتحاد بین این دو نهاد مقدس – که استاد شهید مرتضی مطهری و استاد شهید دکتر محمد مفتح از پیشگامان این حرکت مبارک بودند – نیز با این نگاه برآمده از معارف ناب اسلامی و شیعی به دانشگاه پا نهادند و هر چند خود دانش آموخته حوزه علمیه بودند؛ اما در دانشگاه نیز توانستند منشاء خدمات بسیاری باشند و به همین دلیل گروهک منحرف و علم ستیز فرقان دست ناپاک خود را به خون مطهر این عزیزان آلوده کردند و ننگی ابدی را در کارنامه سیاه خود ثبت کردند.
در سالهای اخیر نیز برخی افراد ناآگاه و بعضا مغرض نیز با نقاب روشنفکری و با سوء استفاده از عناوین زیبایی مانند "استقلال دانشگاهها"، "دفاع از علوم جدید" و ... همان سخنان گروهک فرقان را به زبانی دیگر تکرار میکنند و میکوشند تا با مغلطه و سفسطه اینگونه وانمود کنند که اتحاد حوزه و دانشگاه سخنی عبث و غیر قابل تحقق است؛ که ان شاء الله با تلاش نخبگان حوزوی و دانشگاهی در مسیر تحکیم این اتحاد مقدس ابطال این سخنان بیش از پیش نمایان خواهد شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی – به عنوان نهاد عالی سیاستگزاری علمی و فرهنگی کشور، نیز در این زمینه با تصویب اسناد متعدد مانند «سند دانشگاه اسلامی» و ... و تشکیل شورای تخصصی حوزوی به عنوان حلقه اتصال این شورا با بدنه علمی و نخبگانی حوزههای علمیه، کوشیده تا مسیر اتحاد حوزه و دانشگاه را تسهیل کند.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت یاد استاد شهید دکتر مفتح و همه شهدای حوزوی و دانشگاهی؛ ضمن تاکید بر اهمیت حیاتی اتحاد حوزه و دانشگاه در پی ریزی تمدن نوین اسلامی و با تاکید بر آمادگی برای هر گونه همکاری با نخبگان حوزوی و دانشگاهی در این زمینه، بر لزوم تلاش عمیق علمی و نظری برای طرح ریزی منظومه ای جامع در این مسیر تاکید می کند.
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