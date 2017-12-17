ارایه گزارش میزان تحقق طرح تفصیلی طی سه ماه آینده به شورا

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا طی سخنانی در جلسه امروز شورا با اشاره به جزئیات طرح «الزام شهرداری تهران به ارایه گزارش میزان تحقق طرح تفصیلی شهر تهران» گفت: از سال ۹۱ بخشی از اقدامات شهرداری تهران در مغایرت با طرح تفصیلی انجام شده، به شکلی که در برخی مناطق به نظر می رسد شیرازه امور در مواردی مثل تراکم و جمعیت پذیری از هم پاشیده است.

وی گفت: برای هر اظهار نظری نیاز به تصویر روشنی از وضعیت مناطق ۲۲ گانه تهران در مقایسه طرح مصوب داریم؛ البته در این زمینه مطالعات متعددی انجام شده است اما نتایجی که بر اساس این مطالعات به دست آمده متفاوت است و همچنین مواردی وجود دارد که چندان مورد تایید شهرداری هم نبوده است.

اعطا خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح شهرداری تهران موظف است طی ۳ ماه نسبت به بررسی موارد مشخص به تفکیک مناطق ۲۲ گانه از ابتدای سال ۹۱ تا شش ماهه اول سال جاری اقدام کرده و نتایج را به شورای شهر ارایه کند.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران از میزان انطباق پروانه های صادر شده با طرح تفصیلی به عنوان یکی از موارد اصلی یاد کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از پروانه های صادر شده با طرح تفصیلی مغایر بوده است؛ البته امکان دارد این مغایرت با یک ساز و کار قانونی صورت گرفته باشد و بخشی نیز با آرای دیوان عدالت اداری و ... باشد اما بخشی از این مغایرت ها از طریق شورای معماری مناطق و یا بدون طی فرایند صورت گرفته که بر اساس این طرح به دنبال بررسی آن ها هستیم.

وی از بررسی میزان انطباق پایان کارها با مفاد پروانه صادره نیز خبرداد و عنوان کرد: مواردی وجود دارد که پروانه اجازه ای را به مالک ساختمان می دهد اما در فرایند ساخت و ساز، اتفاقات دیگری می افتد که این موارد را می توانیم احصا کنیم.

به گفته اعطا ارایه گزارشی از میزان تحقق طرح های موضوعی و موضعی پیش بینی شده در طرح تفصیلی و همچنین موضوع انطباق ظرفیت جمعیت پذیری در وضع موجود با طرح تفصیلی نیز از دیگر بند های این طرح به شمار می رود.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد : تصور من این است که مسایل مربوط به طرح تفصیلی و جامع در شهرداری تهران به حدی پر ابهام و تو در تو باشد که اگر شورای شهر طرح تحقیق و تفحصی را هم در این زمینه پیشنهاد دهد، کار چندان غریبی انجام نداده است.