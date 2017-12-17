۷ فقره سرقت داخل خودرو در گناوه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ حسین احمدی اظهار داشت: در پی افزایش وقوع سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، اکیپی مجرب از ماموران کلانتری ۱۱ به صورت محسوس و نامحسوس برای کشف، بررسی و پیشگیری از وقوع سرقت تشکیل و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ احمدی گفت: در همین ارتباط ماموران کلانتری ۱۱ با انجام عملیات فنی و پلیسی توانستند سارق را از طریق دوربین های مداربسته محل سرقت شناسایی و در عملیاتی دستگیر کنند.

وی بیان کرد: در همین ارتباط یک نفر سارق دستگیر و برای ادامه تحقیقات به مراجع قانونی منتقل شد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: متهم پس از دستگیری به هفت فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان گناوه اعتراف کرد.