به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدری پیش از ظهر یکشنبه در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه معاونت‌های شهرداری باید به گفتمان قالب شورای شهر اشراف داشته و به آن عمل کنند، اظهار داشت: با گذشت حدود چهار ماه از عمر مفید شورا شاهد رویکردهای گذشته هستیم و سازوکارهای شورای پنجم را هنوز شاهد نیستیم.

وی با بیان اینکه هیچگونه خلاقیت و تحرکی که در راستای برنامه‌های اعلامی شورای شهر جدید بوده است، دیده نمی شود، افزود: هنوز مدیرانی که اعتقاد به فضای گفتمانی شورای پنجم را ندارند، دست بالا در شهرداری دارند و من این امر را از بعد سیاسی نمی‌گویم بلکه ما باید پاسخگوی مردم برای تحقق انتظاراتشان باشیم.

برای تحقق درآمدهای پایدار شهرداری نیازمند خلاقیت هستیم

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برای تحقق درآمدهای پایدار شهرداری نیازمند خلاقیت هستیم، اضافه کرد: اگر ترکیب مجموعه مدیران شهری در این مسیر قرار گیرد ما شاهد رشد خوبی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه باید هر چه زودتر خلاقیت و پویایی را در شهرداری شاهد باشیم، افزود: شهردار اصفهان باید بار دیگر به برنامه‌هایی که اعلام کرد نگاه کند و نباید مسائل روزمره ما را از اهداف اصلی دور کند.

مقدری با بیان اینکه دلیل انتخاب شهردار اصفهان برنامه خلاق، پویا و اصلاح طلبانه وی بود، اضافه کرد: اگر بخواهیم عملکرد شهردار را که در حوزه اصفهان قابل سنجش بود، بررسی کنیم نمی‌توان گفت که کارنامه قابل قبولی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر رویکرد موجود سپری کردن برنامه استراتژیک با روزمرگی است که این امر هنوز هیچ تغییری در رویکرد مدیران شهری در خصوص رفتار با سرمایه‌گذاران در شهر ایجاد نکرده است و هنوز بسیاری از مدیران با تحکم با سرمایه‌گذاران رفتار نمی کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: باور ما تسهیل حضور سرمایه‌گذاران بود نه اینکه با روزمرگی فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست بدهیم و انتظار ما این است که حرکت‌های قابل فهم برای مردم داشته باشیم.

شهردار اصفهان کمتر از انگشتان یک دست نسبت به انتخاب مدیران جوان اقدام کرده است

وی با اشاره به اینکه شهردار اصفهان تاکنون کمتر از انگشتان یک دست نسبت به انتخاب مدیران جوان اقدام کرده است، گفت: این در حالی است که در کشورهای پیشرفته پست‌های کلیدی در اختیار جوانان قرار گرفته است.

مقدری اضافه کرد: مقتضیات و دانش عصر جدید می‌طلبد که جوانانی که به دلیل مسائل حاکمیتی مایوس شده‌اند در مدیریت شهری فرصت های موجود را در کنار باتجربه‌ها تبدیل به احسن کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از پست‌های شهرداری مجدداً از بازنشسته‌ها استفاده می‌شود، اضافه کرد: این امر با شعار جوانگرایی همخوانی ندارد و باید بازنگری شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان اضافه کرد: برخی می‌گویند ارزیابی کردن شهردار، هنوز زود است اما من نگران این هستم که برنامه ریزی فعلی به برنامه بلندمدت تبدیل شود و از این رو تذکر دادم.