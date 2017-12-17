به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تقوی پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور زیر کشتخیار است، ابراز داشت: بیش از ۸۳ درصد از تولید ما در حوزه خیار است که تک کشتی شدن محصولات کشاورزی امروز می تواند آسیب های جدی در این بخش وارد کند.

وی با بیان اینکه تعریف تک کشتی در سیستم گلخانه اشتباه بزرگی محسوب می شود، افزود: برنامه تولید را تعدادی بار فروش با پرداخت مساعده تعیین می کنند که این امر نمی تواند در اقتصاد کشور موثر باشد لذا ناگزیر به تغییر برنامه و اصلاح این حرکت هستیم.

مدیرکل دفتر گلخانه ،گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تک کشتی شدن محصولات کشاورزی مهم‌ترین معضل بحث کشت گلخانه ای است، ابراز داشت: سامان‌دهی متقاضیان احداث گلخانه به نحوی که باعث ایجاد لطمه نشود کمک بزرگی به این بخش محسوب می شود.

تقوی با بیان اینکه تاکنون ۲۳ هکتار در کشور کاشت محصولات دیگر شناسایی شده است، تصریح کرد: کشت محصولات گلخانه ای مهم ترین رویکرد سازمان جهاد کشاورزی محسوب می شود و برنامه هایی با عنوان طرح ایجاد تنوع در محصولات گلخانه ای تدوین شده است.

وی با بیان اینکه میانگین مصرف آب های تجدید ناپذیر در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد را شامل می شود، افزود: میانگین مصرف آب های تجدید ناپذیر در ایران بیش از ۷۰ درصد است لذا ناگزیر به اجرای احداث گلخانه ها به عنوان یک ضرورت هستیم.

تقوی با بیان اینکه تا کنون ۱۳ طرح توجیهی در بخش اقتصاد برای این واحدهای گلخانه ای آماده شده است، اضافه کرد: گلخانه های امروزی به شکل کاملا سنتی ساخته می شود و در ارائه دانش فنی در این مقوله عملکرد قابل قبولی را شاهد نیستیم لذا بحث های آموزشی، تأمین منابع و صدور مجوز ها در دستور کار دولت و جهاد کشاورزی قرار دارد.