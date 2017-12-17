طرح تفصیلی شهر تهران نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حجت صبح امروز طی سخنانی در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به هماهنگی موجود میان کمیسیون شهرسازی و معماری و شهرداری تهران، گفت: موارد و تکالیفی که باید در حوزه شهرسازی و معماری از سوی شهرداری انجام کاملا مورد نظر ما است و دیدگاه های طرفین در موضوعات مختلف نیز کاملا منطبق با یکدیگر است.

وی گفت: بعضی از موارد همچون مسایل مربوط به حریم شهر از جمله تکالیف جاری شهرداری تهران به شمار می رود و گریزی از اجرای آنها نخواهد بود اما به جز موارد جاری، ضروری است بر روی چند موضوع به صورت دقیق متمرکز شویم و آن موارد را در شهر دنبال کنیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به مسئله تحقق پذیری طرح تفصیلی، گفت: ضروری است مقیاس تحقق پذیری طرح تفصیلی روشن شود، به عنوان نمونه اگر یک نفر یک پارکینگ اضافه در منزل مسکونی خود درست کرد، آیا باید آن را نیز عدم تحقق طرح تفصیلی بدانیم؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: یک وحدت نظر مطلق بین شورا و شهردرای در امور شهرسازی و معماری وجود دارد که امیدوارم بتوانیم خدمتگزاران درستی در این زمینه باشد.