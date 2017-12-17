به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی در واکنش به افزایش بی رویه قیمت نهاده های اصلی دام و طیور از دستگاه های نظارتی و ذی ربط خواست به این موضوع ورود پیدا کرده و قیمت این نهاده ها را به صورت کارشناسی شفاف کنند تا این محصولات با قیمت منطقی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.

وی با اعتراض به این که ذرت کیلویی۹۰۰ تومانی نباید به قیمت هر کیلو ۱۰۰۰ تومان عرضه شود، افزود: این افزایش قیمت بی رویه موجب ضرر و زیان تولید کنندگان و افزایش قیمت محصول نهایی طیور و دام می شود.

رکنی با بیان این که نزدیک به دو ماه پیش، وقفه ای در تخصیص ارز مبادله ای نهاده های ذرت و کنجاله سویا اتفاق افتاد، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سریع به این موضوع رسیدگی و ارز مبادله با پی گیری های جدی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات این نهاده ها اختصاص پیدا کرد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اذعان به این که دولت از طریق اختصاص ارز مبادله ای به نهاده های اصلی دام و طیور، حمایت های وسیع و لازم را از تولید کنندگان دام و طیور انجام می دهد، در توضیحی بیشتر گفت: گاهی حلقه های واسط بین، تولید کنندگان و تامین کنندگان از مبادی ورودی تا واحد های تولیدی به گونه ای عمل می کنند که منافع آنها بر مصالح و نیاز غذایی مردم سایه می اندازد.

وی درباره میزان تخصیص ارز مبادله ای به نهاده های ذرت و کنجاله سویا تصریح کرد: برای هر کشتی به میزان باری که از این محصولات دارد، ارز مبادله ای اختصاص می یابد و از این رو دستگاه های نظارتی باید مشخص کنند وارد کنندگانی که کشتی های ۵۰ و ۶۰ هزار تنی نهاده دام و طیور وارد کشور می کنند چرا این محصول را با قیمت بالاتر از بازار به تولید کنندگان عرضه می کنند.

رکنی با اشاره به فعالیت ۲۳ هزار واحد طیور در کشور اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام کمتر از ۱۵ درصد نیاز نهاده های تولید کنندگان را تامین می کند و ۸۵ درصد واردات توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.

وی افزود: آنچه که مربوط به وظایف شرکت پشتیبانی امور دام است، انجام شده و اخیرا به منظور تعدیل قیمت نهاده های دام و طیور و تقویت تشکل ها تصمیم گرفته شده که بخشی از نهاده های مورد نیاز به طور مستقیم توسط شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار تشکل ها قرار گیرد و آنها هم نیاز تشکل های استان های مختلف را بر طرف کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که نزدیک به ۲۶ تا ۲۷ کیلو گرم گوشت مرغ به طور سرانه در سبد غذایی مردم قرار می گیرد، گفت: این محصول در تامین پروتیین مورد نیاز مردم نقش مهمی دارد و حمایت دولت از تولید گوشت مرغ برای بهبود سبد غذایی مردم موثر است.

وی ادامه داد: تولید کنندگان طیور با استرس ها و مشکلات متعددی برای تولید روبرو هستند ضمن آن که حاشیه سود آنها بسیار کم است و افزایش ناگهانی قیمت نهاده ها موجب ضرر و زیان این قشر زحمتکش می شود.

رکنی در مورد تولید نهاده های دام و طیور در داخل کشور نیز تصریح کرد: سالانه پنج تا شش میلیو تن ذرت وارد کشور می شود و ذرت و کنجاله سویایی که در داخل تولید می کنیم پاسخگوی نیاز خوراک بخش دام و طیور ما نیست و یکی از برنامه های بلند مدت معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولید غلات و دانه های روغنی است تا بتوانیم در افق آینده بخش بیشتری از نیاز کشور را در داخل را تامین کنیم.