پرواز زائران عتبات همچنان در فرودگاه بغداد بر زمین می نشیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حج و زیارت، مقصود اسعدی سامانی با اشاره به اینکه اتفاق جدیدی در زمینه پرواز زائران ایرانی به فرودگاه نجف نیفتاده، گفت: تا کنون چند جلسه برای رفع مشکل با مسئولان فرودگاه نجف داشته ایم و آنها چند پیشنهاد ارائه کرده اند اما به دلیل وجود بار مالی، هیچکدام مورد موافقت ما قرار نگرفته است.

اسعدی افزود: همه پروازهای انتقال زائر به عراق توسط شرکتهای ایرانی هم اینک در فرودگاه بغداد بر زمین می نشیند و هیچ پروازی در فرودگاه نجف فرود نخواهد آمد.

مسئولان فرودگاه نجف چندی پیش نرخ ارائه خدمات، عوارض گمرکی و سوخت را در فرودگاه نجف افزایش دادند که این موضوع با اعتراض شرکتهای هواپیمایی ایران و در نهایت قطع پرواز این شرکت ها به این فرودگاه روبرو شد.