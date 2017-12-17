رونمایی از کتاب دینانی با عنوان «اختیار در ضرورت هستی»

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته پژوهش از کتاب جدید غلامحسین ابراهیمی دینانی با عنوان «اختیار در ضرورت هستی» روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳:۲۰ الی ۱۷:۳۰ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران رونمایی خواهد شد.

در این مراسم که با حضور غلامحسین ابراهیمی دینانی برگزار می‌شود، عبدالحسین خسروپناه، مصطفی محقق داماد، طالب‌زاده، مصطفوی، شهین اعوانی، اسماعیلی و حمیدزاده سخنرانی خواهند کرد.

علاوه بر این از برخی از آثار اخیر استاد با عناوین «پرسش از هستی یا هستی پرسش»، «من و جز من»، «از محسوس تا معقول»، «فراز و فرود فلسفی» نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.