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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

سرپرست فرمانداری دشتی:

اعتبارات ارزش افزوده شهرداری‌های دشتی ۵۰ درصد افزایش یافت

اعتبارات ارزش افزوده شهرداری‌های دشتی ۵۰ درصد افزایش یافت

دشتی- سرپرست فرمانداری دشتی گفت: در شش ماهه اول سال عوارض واریزی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های این شهرستان نسبت به سال قبل۵۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در نشست با رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان دشتی اظهار داشت: در چند سال اخیر با اقدامات صورت گرفته اعتبارات خوبی از محل ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان واریز شد که تحول خوبی شاهد هستیم.

وی افزود: در این مدت پروژه‌هایی نیز در سطح شهرستان اجرا شده که ضرورت دارد شهرداران پروژه هایی که از این محل اجرا شده به مردم انعکاس دهند تا آنها در جریان قرار بگیرند.

سرپرست فرمانداری دشتی گفت: در شش ماهه اول سال جاری عوارض واریزی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: در شش اول ماهه سال جاری ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های این شهرستان واریز شده است.

حسینی خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته نیز ۱۱ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های این شهرستان واریز شد.

رئیس امور مالیاتی شهرستان دشتی نیز گفت: در هشت ماه سال جاری نیز ۹۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده در شهرستان تحقق یافته است.

حسین کردوانی افزود: عوارض واریزی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی پرداخت می شود.

کد مطلب 4174603

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