راهکار کلیدی حل مشکلات فرش دستباف آموزش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان، حسینقلی قوانلو در دومین جلسه کمیته فرش دستباف گلستان که در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزارشد، افزود: با توحه به برگزاری شایسته اولین نمایشگاه فرش دستباف استان در سال گذشته، دومین نمایشگاه فرش دستباف استان نیز تا پایان سال جاری برگزار می شود.

وی بااشاره به شرایط ارائه تسهیلات روستایی به فعالان فرش دستباف گفت:طرح ارائه تسهیلات اشتغال زایی به روستائیان فرصت بسیار مغتنمی را پیش روی فعالان فرش دستباف قرار داده که امیدواریم زحمت کشان عرضه فرش دستباف استان از این شرایط به بهترین شکل بهره ببرند.

قوانلو با تاکید بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در حوزه فرش دستباف، افزود: برای رفع مشکلات موجود در حوزه فرش یکی از مهمترین و کلیدی ترین اقدامات، آموزش است. بنابراین نیاز است دوره های آموزشی لازم برای فعالان این حوزه برگزار شود.