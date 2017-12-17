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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

بررسی موضوع ضرب و شتم دانش‌آموز خرم‌آبادی

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان: عزل مدیر مدرسه کذب است

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان: عزل مدیر مدرسه کذب است

خرم‌آباد- مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اینکه نتیجه بررسی موضوع ضرب و شتم دانش‌آموز خرم‌آبادی ۲ روز دیگر اعلام می‌شود، خبر عزل مدیر مدرسه را تکذیب کرد.

خدانظر دریکوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به خبر ضرب و شتم دانش آموز خرم آبادی از سوی مدیر مدرسه اظهار داشت: بر اساس روال اداری، هرگونه اتفاقی که در حوزه ضرب و شتم دانش آموزان صورت بگیرد را از طریق هیئت تخلفات آموزش و پرورش بررسی می کنیم.

وی با بیان اینکه در این رابطه نیز هیئت تخلفات آموزش و پرورش وارد موضوع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر مدیر مدرسه مدعی است که این اتفاق از سوی وی رخ نداده است.

نتیجه بررسی ها ۲ روز دیگر اعلام می شود

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه اگر تخلفی صورت گرفته باشد به طور حتم با خاطیان برخورد می شود، ضمن تکذیب خبر عزل مدیر این مدرسه گفت: همچنان بررسی ها از سوی هیئت تخلفات در حال انجام است و مدیر مدرسه عزل نشده است.

دریکوند خاطرنشان کرد: نتیجه بررسی های هیئت تخلفات آموزش و پرورش نیز طی یک تا دو روز آینده اعلام می شود.

کد مطلب 4174610

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