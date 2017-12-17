به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدادادی ظهر یکشنبه در نشست با رییس شورای اسلامی استان زنجان، اصلی‌ترین رسالت شورای فرادست را دفاع از جایگاه شوراها و تلاش در راستای خدمت به مردم با تکیه بر قوانین دانست و افزود: باید در جهت اصلاح قوانین به نفع شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تلاش کرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تعامل شوراها با مجموعه دولت و نمایندگان مجلس گفت: با توجه به اینکه دایره اختیارات شوراها طی ادوار مختلف کاهش یافته است این تعاملات به ویژه با مجلس می‌تواند در حفظ جایگاه شوراها راهگشا باشد.

خدادادی جمعیت چند ده‌هزارنفری شوراها را ظرفیتی عظیم برای کشور برشمرد و ابراز کرد: برای تحقق کامل دموکراسی وجود شوراها ضروری است.

رییس سابق شورای اسلامی استان زنجان با تاکید بر ضرورت جامع نگری و پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای، گفت: اعضای شوراهای فرادست باید نگاهی جامع به مسائل داشته باشند تا در تصمیم سازی و ایفای نقش تأثیرگذار باشند.

خدادادی با ابراز خرسندی از روبه رشد بودن شرایط شوراهای اسلامی گفت: شوراها در هر دوره توانمندتر و با انگیزه‌تر پا به عرصه می‌گذارند.

وی همچنین با اشاره به نقش روستاها در چشم انداز توسعه توجه جدی به روستاها و شوراهای روستایی را مورد تاکید قرار دادند.

طی جلسه شورای اسلامی استان زنجان که با حضور رییس سابق شورای استان برگزار شد، ملایی رییس شورای اسلامی استان زنجان با تقدیر از تلاش های سعید خدادادی رئیس سابق این شورا خواستار تعامل بیشتر اعضای شوراهای ادوار گذشته با اعضای جدید به منظور تبادل تجربیات شد.