زمینه توانمندسازی مددجویان کمیته امداد بخش کاکی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در بازدید از اداره کمیته امداد بخش کاکی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از نهادهای مقدسی است که خدمت به مردم، اقشار آسیب پذیر و مستضعفین در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به واسطه خدمات خوب مجموعه کمیته امداد کمترین نارضایتی وجود داشته که از این تلاش‌ها تقدیر و تشکر می‌شود.

حسینی بر ضرورت فراهم کردن زمینه توانمند سازی مددجویان کمیته امداد بخش کاکی تاکید کرد و ادامه داد: در چند سال اخیر دولت اقدامات مطلوبی در راستای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه انجام داده که افزایش مستمری مددجویان متناسب با تورم از جمله این اقدامات است.

وی با بیان اینکه دولت توجه جدی به طبقات محروم دارد، اظهار کرد: آموزش مهارت آموزی نقش بسزایی در توانمند سازی نیروی انسانی دارد و در حال حاضر بیش از ۸۰ مهارت آموزشی درمرکز فنی و حرفه ای شهرستان به صورت رایگان ارائه می‌شود و در بخش کاکی نیز ۳۰ دوره برگزار می شود که باید از این فرصت به نحو مطلوب در جهت فضای کسب و کار استفاده کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه موفقیت‌های کمیته امداد اطلاع رسانی شود، گفت: ظرفیت های موجود در کمیته امداد باید به جامعه هدف معرفی شود و استعدادهای مددجویان شناسایی و سرمایه گذاری کنید.

سرپرست فرمانداری شهرستان دشتی خاطر نشان کرد: طرح کارورزی به عنوان یکی از طرح های خوب دولت در جهت حمایت از اشتغال جوانان اجرا شده که تاکنون استقبال خوبی نیز در شهرستان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: مشکلات جامعه هدف در بخش های مختلف احصاء و راهکارهای لازم را پیشنهاد شود تا در سطح استان و شهرستان پیگیری لازم صورت گیرد.