لزوم استفاده از تجربیات سایرکشورها در بازسازی نقاط زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب دل انگیزان امروز یکشنبه در اولین نشست علمی «زلزله مدیریت بحران دورنمای آینده» که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، به بیان نقشه راه بازآفرینی کسب و کارها پس از زلزله پرداخت و بیان داشت: حداقل سه سال طول می کشد که مردم به زندگی عمومی پس از بحران برگردند و در این مدت توجه به مسائل عمومی بحران زدگان بسیار مهم است.

وی افزود: پس از زلزله با ۳ مرحله اسکان اضطراری، اسکان موقت و بازسازی مواجه هستیم که پس از مرحله اول همه نیازمند بازگشت به زندگی عمومی هستند.

دل انگیزان خاطر نشان کرد: در این راستا برگشت به زندگی عادی یک اصل است که باید بتوانیم آنرا برای آسیب دیدگان محقق کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه ابراز داشت: پس از بروز حادثه ورود افراد غیر حرفه ای سبب ایجاد تشنج و دودستگی خواهد شد، لذا در چنین مواقعی باید با علم و دانش وارد عمل شویم که همدلی و همکاری به وجود بیاید.

وی با اشاره به خسارت ۵ میلیارد تومانی در پی وقوع زلزله ۷.۳ ریشتری کرمانشاه یادآور شد: در این میان خسارت غیر اقتصادی و اجتماعی بسیار فراتر از این میزان است.

وی بازسازی را احیای عناصر و فضاهای کاملا تخریب شده دانست و گفت: در حوزه بازسازی نیازمند یک نگاه اقتصادی و یک نگاه اجتماعی هستیم و باید به زیرساختهای نرم و نگهداشتن مردم در همان منطقه توجه ویژه داشته باشیم.

دل انگیزان در ادامه ابراز داشت: همچنین در بازسازی های روستایی باید توجه داشته باشیم که محل زندگی و محل نگهداری دام ها را با فاصله از هم نسازیم چرا که مردم این امر را قبول ندارند.

وی تصریح کرد: بازآفرینی زیرساختهای اقتصادی و کسب و کار، نهادهای اقتصادی، شبکه های بهره وری و ... را در چارچوب بازآفرینی باید رعایت کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه به موفقیت ژاپنی ها در امر تسهیل گری اشاره کرد و بیان داشت: باید از تجربیات و طرح های آنها در توانمندسازی استفاده کنیم.