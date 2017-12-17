  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

موجودیت ما در خدمت به مردم است

موجودیت ما در خدمت به مردم است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: موجودیت ما در خدمت به مردم است و باید نسبت به ارائه خدمت درست و صحیح به مردم تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح ساختمان بازرسی استان، با اشاره به اینکه اغلب فضاهای نماز خانه استان زنجان کوچک هستند، افزود: توسعه اقامه نماز ظهر در مدارس جزو برنامه‌های مهم دفتر نماینده ولی فقیه در استان است. 

وی اظهار کرد: با اینکه نماز خانه‌های مدارس زنجان کوچک است ولی با این وجود اقامه نماز جماعت از سوی دانش آموزان با استقبال بیشتری مواجه است. 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند شان ما خدمت است، گفت: موجودیت و وجود ما و جایگاه ما این است که به مردم صادقانه خدمت کنیم و در راستای تحقق این امر مهم همه باید تلاش کنیم. 

خاتمی ابراز کرد: مردم بر ما حق دارند و اگر عنصر مفیدی برای جامعه نبودیم، نبود ما به مراتب از وجود ما بهتر است.

وی گفت: زیادی نعمت نباید انسان را مغرور کند، چرا که مغرور شدن بر اساس داشتن نعمت  زیاد آن را به نغمت تبدیل می‌کند و زیادی نعمت دل را می زند و در این میان احتیاجات مردم به شما نعمت است. 

در ادامه این مراسم رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: ساختمان بازرسی استان زنجان در سال ۹۰ کلنگ زنی شده بود ولی به علت کمبود اعتبارات در سال جاری افتتاح شد. 

جعفر گلمحمدی ابراز  کرد: سازمان بازرسی استان زنجان از محل اعتبارات ملی ساخته شده است و سازمان بازرسی برای مدیران و سازمان‌ها گره گشا برای برنامه‌ها است.

وی افزود: توسعه امکانات یکی از زمینه‌های خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم است و ارائه مسیر خدمت به مردم یکی از وظایف سازمان بازرسی و قوه قضائیه است.

کد مطلب 4174617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها